Новости

Путин подарил собаку липецкой девочке 19:53
В Москве удвоят штраф за неоплаченную парковку 19:50
В Дагестане после обрушения моста возбудили дело 19:48
Путин посмотрит свое интервью девушке из проекта "Мечтай со мной" 19:30
Классический "Чиполлино" "Союзмультфильма" станет сериалом 18:55
Видео: Дзюба потренировался с бойцом UFC 18:51
Вышла совместная коллекция "Союзмультфильма" и Bosco Fresh 18:43
У подорвавшегося на снаряде полицейского нашли военное оружие и боеприпасы 18:30
Каким будет внедорожник Aurus Komendant 18:17
В Иркутской области 95-летнему ветерану вернули похищенные награды 18:13
Таксист в Москве зажал руку полицейского и протащил его 50 метров 18:04
Видео: советская ракета сбила современный ударный беспилотник в Йемене 17:55
В Германии полицейские подрабатывают на других работах 17:42
Петербуржец выстрелил во врача клиники восточной медицины 17:41
В Китае число жертв наезда автобуса на толпу выросло до 8 17:33
В России начинается производство нескольких современных вакцин 17:30
Солдаты НАТО пожаловались на плохое зимнее обмундирование 17:29
Москвичи едят слишком много соли и сахара 17:24
В Тольятти арестовали подозреваемого в убийстве 16-летней спортсменки 17:20
В Дагестане при обрушении моста пострадали три человека 17:14
Для москвичей запустят дополнительные поезда на нескольких направлениях 17:12
На Кубани передано в суд дело директора цирка, где лев напал на девочку 16:47
СК начал проверку инцидента со сломавшим крыло самолетом в Бодайбо 16:41
Прокуратура назвала причину гибели пилотов Л-39 под Ейском 16:40
Аксенов объяснил, почему в Крыму не снизились цены 16:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Подорожают ли турпутевки в новом году
Подорожают ли турпутевки в новом году
Задайте вопрос главе департамента культурного наследия Москвы Алексею Емельянову
Задайте вопрос главе департамента культурного наследия Москвы Алексею Емельянову
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
25.12.2018 18:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

У подорвавшегося на снаряде полицейского нашли военное оружие и боеприпасы

Текст: Сергей Бабкин

В Московской области возбудили уголовное дело против полицейского, который подорвался на снаряде времен Великой Отечественной войны. Следствие отрабатывает его возможные связи с "черными копателями".

На Кубани передано в суд дело директора цирка, где лев напал на девочку

Напомним, что несчастный случай с участковым инспектором по столичному району Марьина Роща произошел 15 декабря. Он получил тяжелые ранения при взрыве снаряда. Раненого заметил водитель, проезжавший по трассе в районе Ликино-Дулево, и вызвал подмогу. Полицейского экстренно доставили в больницу: он потерял глаз и часть руки.

Первоначально считалось, что участковый в свободное от службы время случайно нашел снаряд на дороге, и тот случайно сдетонировал. Сегодня в пресс-службе ГСУ СК по Московской области сообщили о возбуждении уголовного дело против участкового по статье 222.1 УК РФ - "Незаконный оборот взрывчатых веществ". На его подмосковной даче найдены военное оружие и боеприпасы. По всей видимости, боеприпас также попал к нему не случайно и взорвался, когда мужчина его разбирал. Откуда взялось оружие на даче и связан ли полицейский с "черными копателями", выяснится в ходе расследования.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия ЧП Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин анонсировал обсуждение энергетических вопросов с Лукашенко
В правительстве раскрыли подробности новых санкций против Украины
В Кремле не подтвердили подготовку визита Эрдогана
Шипулин завершает карьеру биатлониста
В Росавтодоре рассказали, на каких дорогах изменят скоростной режим