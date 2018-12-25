У подорвавшегося на снаряде полицейского нашли военное оружие и боеприпасы

В Московской области возбудили уголовное дело против полицейского, который подорвался на снаряде времен Великой Отечественной войны. Следствие отрабатывает его возможные связи с "черными копателями".

Напомним, что несчастный случай с участковым инспектором по столичному району Марьина Роща произошел 15 декабря. Он получил тяжелые ранения при взрыве снаряда. Раненого заметил водитель, проезжавший по трассе в районе Ликино-Дулево, и вызвал подмогу. Полицейского экстренно доставили в больницу: он потерял глаз и часть руки.

Первоначально считалось, что участковый в свободное от службы время случайно нашел снаряд на дороге, и тот случайно сдетонировал. Сегодня в пресс-службе ГСУ СК по Московской области сообщили о возбуждении уголовного дело против участкового по статье 222.1 УК РФ - "Незаконный оборот взрывчатых веществ". На его подмосковной даче найдены военное оружие и боеприпасы. По всей видимости, боеприпас также попал к нему не случайно и взорвался, когда мужчина его разбирал. Откуда взялось оружие на даче и связан ли полицейский с "черными копателями", выяснится в ходе расследования.