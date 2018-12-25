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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сложили деньги

Новый терминал откроют в Шереметьево
Текст: Татьяна Шадрина
Российская газета - Федеральный выпуск №7754 (291)
Глава Росавиации Александр Нерадько и гендиректор аэропорта Шереметьево Михаил Василенко подписали концессионное соглашение в отношении объектов аэродромной инфраструктуры. В России это первая концессия в области авиации.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Концессия рассчитана на 49 лет, срок ее окупаемости - 20 лет, объем инвестиций концессионера до 2024 года включительно - 48,85 миллиарда рублей.

Как отметил глава минтранса Евгений Дитрих, проект позволит синхронизировать развитие аэродромной и терминальной инфраструктуры в интересах авиакомпаний и потребителей. В цене билета инвестиционная составляющая уложится в 100 рублей. Она будет введена с января 2019 года. Максимальна планка инвестиционной составляющей в цене билета рассчитывалась в 200 рублей, но концессионер снизил ее в два раза.

Фото: depositphotos.com
В России выбрали имена еще пяти аэропортам

В декабре 2019 года будет запущена первая очередь нового терминала "С", рассчитанного на 20 миллионов пассажиров в год. "Особенности терминала - архитектурные и художественные. В частности, на первом этаже будет медиаэкран, где изображен глобус, вокруг которого вращаются маленькие планеты. В раскрывающихся планетах - герои авиации с разных континентов", - сказал Василенко. Авиакомпании уже выразили желание летать из этого терминала. Какие именно перевозчики, будет объявлено ближе к старту осенне-зимнего расписания 2019 года, то есть к середине наступающего года, добавил он.

Третья взлетно-посадочная полоса (ВПП) в Шереметьево будет введена в строй 4 апреля 2019 года. Построены магистральная рулежная дорожка и перрон западного сектора на 20 воздушных судов.

В 2020 году будет реконструирована первая ВПП, созданы новые места для противооблединительной обработки воздушных судов и новые перроны.

Рядом с третьей полосой будут созданы новые места стоянки и ангарный комплекс для технического обслуживания воздушных судов для авиакомпании "Россия" (в октябре или ноябре ее планируется принять в Шереметьево).

Первая российская концессия в авиации прибавит к цене билета не более ста рублей

Уже сейчас идет речь о продаже 10 процентов акций аэропорта стратегическому инвестору. Скорее всего, это будет иностранный инвестор, цена пакета будет зависеть от показателей аэропорта, рассказал глава совета директоров Шереметьево Александр Пономаренко.

В 2019 году планируется подписать еще два концессионных соглашения в области авиационной инфраструктуры - с аэропортами Внуково и Домодедово.

Контроль за управлением имуществом аэродромов останется за государством, отметил Дитрих. Министр выразил надежду, что подобную практику заключения концессионных соглашений будут применять и в региональных аэропортах с учетом уровня пассажиропотока и потребности в авиационной инфраструктуре. Уже есть желание создать концессию в аэропорту Воронежа.

Вернулись с Хайнаня

Туристов - клиентов туроператора "Жемчужная река" на острове Хайнань больше не осталось, говорится в пресс-релизе минтранса и минэкономразвития.

Российские авиакомпании вывезли из Китая 2709 туристов, застрявших там из-за финансовых проблем туроператора "Жемчужная река".

Теперь будет создана рабочая группа совместно с туроператорами и участниками туррынка по доработке электронной путевки. Основная задача рабочей группы - регулирование финансовых вопросов на туристическом рынке.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация Аэропорт Шереметьево Правительство Минтранс Росавиация Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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