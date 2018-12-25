В экономику Подмосковья за год инвестировано 817 миллиардов рублей

Инвестиции в экономику Подмосковья продолжают расти. "В этом году мы прибавили 15%. В новые производства, новые заводы и фабрики инвестировано 817 миллиардов рублей, и для нас это стратегически важный показатель", - сообщил, подводя итоги года, губернатор Андрей Воробьев на заседании высшего совета Московской области.

Стратегическую важность инвестиций лишний раз подтвердил и традиционный опрос, недавно проведенный в областных муниципалитетах. Жителей спрашивали: какую проблему в первую очередь должны решить власти? Прежде люди просили ликвидировать очереди в детские сады, отремонтировать дороги, благоустроить зоны отдыха. "В этот раз в 54 из 65 наших муниципалитетов на первое место вышло создание новых рабочих мест. Впервые стала доминировать тема экономики", - отметил Воробьев. Он добавил, что для развития экономики в области делается многое: постоянно проводятся роуд-шоу инвестиционного потенциала, принимаются льготные программы для предпринимателей, строится инфраструктура, чтобы инвесторы приходили на все готовое. Только в этом году, по данным областного министерства инвестиций и инноваций, в регионе открылись 30 новых заводов.

Прогнозный рост экономики, по словам губернатора, может составить 3,2 - 3,6%. "И мы за этот календарный год прибавили 50 миллиардов в доходную часть бюджета, которая составила 618 миллиардов рублей", - подчеркнул он. Тоже очень знаковый показатель, ведь население Подмосковья каждый год стабильно растет на 100 тысяч жителей. Такого прироста населения нет больше ни в одном субъекте страны. И почти половина новых жителей области - дети, которых нужно обеспечить детскими садами и школами.

Самыми успешными муниципалитетами области в этом году Андрей Воробьев назвал Реутов, Химки и Королев. "Это тройка лучших сегодня. Они стабильно достигают поставленных задач, а самое главное - жители этих городов чувствуют перемены", - заявил глава региона. За отдельные достижения были отмечены Волоколамск и Солнечногорск. Первый муниципалитет получил признание за лучшее привлечение инвестиций, глава второго - за волю к победе. После того как в Солнечногорске сменилось руководство, по меткому заявлению губернатора, "все зашевелилось - и новогодняя подготовка, и решение проблем, и диалог с жителями".

Только в этом году в Московской области открылись 30 новых заводов

Подвели вчера в регионе и итоги проекта "Территории роста", в рамках которого муниципалитеты-участники должны были составить и защитить планы собственного развития, позволяющие им выйти на лидерские позиции общеобластного рейтинга. Лучшими были признаны планы Королева, Волоколамска, Орехово-Зуева, Балашихи, Реутова, Коломны, Зарайска и Богородского округа. Они разработали самые интересные, а главное - выполнимые планы, которые должны быть исполнены к 2024 году. Ключевой задачей каждого победившего плана как раз и является снижение маятниковой миграции - чтобы люди и жили, и работали в своих городах.