В Костроме между депутатами и чиновниками мэрии разгорелся спор о новых правилах вырубки деревьев на территории областного центра: власти предложили разрешить жителям многоквартирных домов самовольно пилить деревья на отмежеванных территориях, но экологи выступили против.

Депутаты думы Костромы на заседании комиссии по развитию городского хозяйства рассмотрели новые правила использования, охраны и восстановления зеленых насаждений на территории города. С предложением изменить правила вырубки деревьев в областном центре выступила костромская мэрия.

Как сообщила главный архитектор Костромы, начальник городского управления архитектуры и градостроительства Елена Янова, власти решили облегчить жителям многоквартирных домов процесс согласования документов, связанных с вырубкой кустарников и деревьев на отмежеванных территориях вокруг многоэтажек.

Полгода назад депутаты уже вносили изменения в муниципальные правила использования, охраны, защиты и восстановления зеленых насаждений. Весной гордума приняла решение о том, что любая вырубка деревьев, а также уничтожение кустарников и травы на территории города возможны только с разрешения городских властей. Исключение составляет рубка и обрезка плодовых деревьев в садах, огородах и в палисадниках вокруг индивидуальных жилых домов, а также экстренные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

- Не далее как в мае мы приняли изменения в действующие правила по охране зеленых насаждений, - сообщила корреспонденту "РГ" депутат гордумы, член экологического совета при главе города Валентина Ямщикова. - Мы добавили в них норму о том, что на придомовых территориях, которые отмежеваны вокруг многоквартирных домов, необходимо получать разрешение на вырубку у специального уполномоченного органа. Но сейчас администрация города предложила эту норму отменить, объясняя это тем, что власти не должны вмешиваться в то, что происходит на частных территориях. Я придерживаюсь другой точки зрения и буду ее отстаивать.

Валентина Ямщикова пояснила, что от жителей Костромы экологам поступает множество обращений, связанных с неправомерным уничтожением зеленых насаждений на территории областного центра, и в последнее время уничтожение деревьев в Костроме приняло катастрофический размах.

В этом году первой жертвой стал заповедный парк "Губернский". Через его территорию, имеющую статус особо охраняемо", строители проложили "автобан" к площадке, где возводится многоквартирный дом. Грузовики разбили дорожки парка, испортили газоны и повредили кусты акации. Между тем, охранный статус рощи запрещает использовать ее для проезда тяжелой строительной техники.

Вскоре после ЧП в парке жители засняли, как у многоэтажки на проспекте Мира неизвестные вырубают здоровые голубые ели. На месте уничтоженных деревьев владельцы открывшейся в доме аптеки установили кривляющегося надувного аэромэна, который призван был завлекать в заведение посетителей. На волне народного возмущения ярко-оранжевого "танцующего уродца" хозяевам аптеки пришлось убрать.

После этого в микрорайоне Черноречье под снос пошел целый зеленый массив из 85 деревьев. Уже на следующий день на месте "лесоповала" появилась автостоянка. А вскоре возле железнодорожного вокзала строители вырубили роскошные серебристые ивы, чтобы построить на их месте пятый по счету продуктовый магазин шаговой доступности. Все эти случаи серьезно взволновали жителей города.

По нормативам, 25 процентов территории вокруг каждого многоквартирного дома должно быть занято зелеными насаждениями

Когда массовые вырубки деревьев под рекламные конструкции, магазины и автостоянки в Костроме только начинались, общественники выразили недоумение, почему подобное "благоустройство" проходит в рамках программы "комфортная городская среда", деньги на исполнение которой выделяются из федерального бюджета. Активисты-экологи обратились за разъяснениями к властям и в природоохранную прокуратуру. Однако получили ответ, что массовые рубки были произведены вполне законно - якобы по многочисленным просьбам жителей. Активистов такие объяснения не устроили, и они потребовали от властей созвать экстренное заседание экологического совета и выступили за более строгий подход к вопросам сохранения деревьев в городе. После заседания экосовета страсти несколько утихли.

Общественники подчеркивают, что в Костроме, где проживает около 270 тысяч человек, зеленых насаждений по-прежнему катастрофически не хватает. Вместо положенных по нормативу 16 квадратных метров озелененных территорий на одного жителя в Костроме приходится лишь девять. Как подсчитали активисты экодвижения "Во имя жизни", в границах областного центра находятся 144 озелененных территории площадью 870,33 гектара, при этом площадь озелененных территорий общего пользования, где люди могут гулять и отдыхать, составляет лишь 251,28 гектара. Остальные для отдыха жителей непригодны, поскольку они представляют собой защитные полосы вдоль автомобильных дорог, водоохранные зоны очистных сооружений и территории кладбищ.

- У нас есть местные и региональные нормы градостроительного проектирования, - пояснила Валентина Ямщикова. - По нормативам, 25 процентов территории вокруг каждого многоквартирного дома должно быть занято зелеными насаждениями. Если мы сейчас примем норму, которую предложили власти, вокруг многоквартирных домов могут вырубить все под автостоянки. На мой взгляд, такой подход к благоустройству - преступление. Новые микрорайоны сдаются без паркингов и автостоянок. Машины перекочевали во дворы. Но площадка у многоквартирного дома - это территория общего пользования. Разве можно издеваться над стариками и детьми, заменяя им благоприятную окружающую среду и зелень на автомобильные выхлопы и сплошной асфальт? И эта проблема - повсеместная. Куда детям идти? Нет для них больше места, нет понятия "родной дом" и "родной двор" - все стало автостоянками.

В результате прошедших обсуждений выносить спорный вопрос о рубке деревьев на пленарное заседание думы не стали. Не исключено, что к повторному обсуждению проблемной темы депутаты вернутся уже после новогодних праздников.

Кстати



Как следует из годового отчета мэрии, за минувший год в бюджете Костромы на озеленение заложили 80 миллионов рублей. Когда депутаты гордумы увидели эту сумму, то потребовали дать детальную расшифровку трат. Изучив отчет, думцы заявили, что, на их взгляд, площади зеленых насаждений на территории областного центра катастрофически сокращаются, в то время как при выделении таких средств, наоборот, должны появляться новые парки и скверы.