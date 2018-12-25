За 2018 год в столице построено 127 км новых дорог

Развитие транспортной инфраструктуры остается в приоритете для правительства Москвы в течение всех последних восьми лет. Каждый год к уличной дорожной сети строители добавляли порядка 100 км, а в этом году построено 127 км дорог и 55 мостов, тоннелей и эстакад, что является рекордом ввода дорожных сооружений, сообщил журналистам сегодня заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Это превысило первоначальный годовой план в два раза", - заявил он. В частности, дорожники завершили сооружение прямого хода Северо-Западной хорды, которая в целом будет достроена в 2019 году. На 70 процентов построена уже и Северо-Восточная хорда, в составе которой возведена самая длинная в мире эстакада протяженностью 2,5 км. Появилась связка между Киевским и Калужским шоссе.

Утверждено строительство хордового кольца, которое сложится при добавлении к уже строящимся двум хордам с появлением еще одной - Юго-Восточной хорды. Его общая длина - 400 км, что равно трем Третьим транспортным кольцам. Замкнуть это кольцо Марат Хуснуллин пообещал в 2021 году. К этому же времени будет полностью сформирован транспортный каркас и новой Москвы протяженностью 120 км.

Всего же за последние восемь лет протяженность московских дорог выросла на 19%, напомнил замммэра, или на 820 км, а это - восемь МКАД, сравнил он. Кроме того, за эти годы построены 254 искусственных сооружения и 218 пешеходных переходов." И строилось все это в условиях плотной застройки. В сравнении с другими мегаполисами мы уверенно идем в лидирующей тройке по дорожно-транспортному строительству", - заключил Марат Хуснуллин.

Говоря о ближайших планах дорожных строителей, он сообщил, что до 2023 года будет построено в общей сложности еще более 500 км дорог.