Новости

На Камчатке следователи проверят данные об издевательствах над детьми 06:52
Двухлетний ребенок погиб из-за пожара в Хабаровском крае 06:46
СМИ США сообщили о "шокирующем" оттоке населения из Нью-Йорка 06:17
Трамп принял приглашение Эрдогана посетить Турцию 06:05
Задержанного на Чукотке американца отправили в Москву 06:02
Трамп: С нетерпением жду встречи с Ким Чен Ыном 05:36
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,1 05:12
В Великобритании запретили продажу котят и щенков через посредников 04:53
В Приморье сидящий в клетке медведь ранил человека 04:47
Автомобиль наехал на пешеходов в Ливерпуле 04:33
При крушении вертолета в Мексике погибли известные политики 04:19
Британские власти развернут по всей стране системы обнаружения дронов 04:19
Вулкан Этна активизировался на Сицилии 03:25
Эксперт ООН призвал США расследовать смерть ребенка на границе 03:14
Марокканские пограничники спасли более 200 нелегальных мигрантов 02:48
Саудовская Аравия оплатит восстановление Сирии вместо США 02:30
Новак: РФ гарантирует поставки газа в Европу при любых обстоятельствах 02:25
Летевший на Гавайи Boeing 737 вернулся в Канаду из-за неполадок 02:00
Глава Беларуси заявил о важности отношений с Россией 01:57
Трамп пожаловался на одиночество в Белом доме 01:39
Турция: Покупка у США ЗРК Patriot не повлияет на соглашение по С-400 00:53
Двое "желтых жилетов" приговорены к году тюрьмы во Франции 00:34
Видео: Кевин Спейси снова стал Фрэнком Андервудом 24.12.2018
Нефть обвалилась на 6-7 процентов на пессимизме инвесторов 24.12.2018
Посольство РФ: Даже Рождество Лондон использует для нагнетания русофобии 24.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента культурного наследия Москвы Алексею Емельянову
Задайте вопрос главе департамента культурного наследия Москвы Алексею Емельянову
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
В "РГ" подведут итоги всероссийских проектов Вольного экономического общества
В "РГ" подведут итоги всероссийских проектов Вольного экономического общества
25.12.2018 06:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Двухлетний ребенок погиб из-за пожара в Хабаровском крае

Текст: Дина Непомнящая

В поселке Заветы Ильича Советско-Гаванского района произошел пожар в квартире на последнем этаже трехэтажного жилого дома. В момент ЧП там без присмотра родителей находились двухлетний мальчик и малыш, которому не исполнилось и года.

"В пострадавшей квартире проживала семья с тремя детьми. Старший ребенок в момент происшествия был в детском саду", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

В Новосибирской области при пожаре погибли мать и младенец

К моменту приезда пожарных площадь возгорания составила 15 квадратных метров. В квартире горели вещи. Детей вывели из дома и отправили в местную больницу.

Эвакуировали и жителей соседних квартир. Среди них оказались годовалый мальчик и трехлетняя девочка, которые надышались угарным газом. Их также отправили в медучреждение, но после врачебного осмотра отпустили домой.

Детей, оказавшихся в центре пожара, после обследования было решено срочно доставить во вторую краевую больницу в Хабаровске. Их перевез вертолет Ми-8 МЧС с бригадой из трех медицинских специалистов.

"Несмотря на старания врачей, двухлетний мальчик скончался", - заявили в Следственном управлении СК по региону.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в результате пожара.

Сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России устанавливают причины возгорания и виновных в нем. По предварительной версии, несчастный случай мог произойти из-за короткого замыкания.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев назначил руководителем Росстата Павла Малкова
Матвиенко: Мы готовы направить делегацию в США
Появилось видео разрушенной "метеоритом" сопки в Хабаровском крае
Следствие ответит, кто и когда просверлил дыру в "Союзе"
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя