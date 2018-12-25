Двухлетний ребенок погиб из-за пожара в Хабаровском крае

В поселке Заветы Ильича Советско-Гаванского района произошел пожар в квартире на последнем этаже трехэтажного жилого дома. В момент ЧП там без присмотра родителей находились двухлетний мальчик и малыш, которому не исполнилось и года.

"В пострадавшей квартире проживала семья с тремя детьми. Старший ребенок в момент происшествия был в детском саду", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

К моменту приезда пожарных площадь возгорания составила 15 квадратных метров. В квартире горели вещи. Детей вывели из дома и отправили в местную больницу.

Эвакуировали и жителей соседних квартир. Среди них оказались годовалый мальчик и трехлетняя девочка, которые надышались угарным газом. Их также отправили в медучреждение, но после врачебного осмотра отпустили домой.

Детей, оказавшихся в центре пожара, после обследования было решено срочно доставить во вторую краевую больницу в Хабаровске. Их перевез вертолет Ми-8 МЧС с бригадой из трех медицинских специалистов.

"Несмотря на старания врачей, двухлетний мальчик скончался", - заявили в Следственном управлении СК по региону.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в результате пожара.

Сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России устанавливают причины возгорания и виновных в нем. По предварительной версии, несчастный случай мог произойти из-за короткого замыкания.