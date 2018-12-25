На корвете "Громкий", который неделю назад завершил государственные испытания в Японском море, был поднят Андреевский флаг, и военный корабль новейшей модификации официально вошел в состав Тихоокеанского флота России.

Командующий войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Геннадий Жидко назвал передачу корабля "знаковым событием в летописи Вооруженных сил РФ".

"Военно-морской флаг поднят над корветом "Громкий". Флот получил новый современный корабль с высокоточным оружием. Пусть служба "Громкого" будет славной, а победы - громкими. Выражаю благодарность всему коллективу Амурского судостроительного завода за доблестный труд, поздравляю командование ТОФ и экипаж корабля с праздником. Семь футов под килем", - пожелал он.

Заместитель командующего ТОФ по вооружению контр-адмирал Игорь Королев назвал новый корвет универсальной боевой системой, подчеркнув, что при его создании были учтены все проблемные вопросы, которые возникли при освоении корвета "Совершенный" - первого в серии 20380, построенного специально для ТОФ в рамках программы перевооружения. В состав флота он вошел в 2017 году, став первым за 27 лет большим надводным кораблем, пополнившим ТОФ.

Флот получил новый современный корабль с высокоточным оружием

Пополнение флота продолжится в ближайшие годы - Амурский судостроительный завод построит еще два корвета серии 20380, которые будут иметь небольшие конструктивные особенности. Корветы, пообещал генеральный директор Амурского судостроительного завода Владимир Кулаков, планируется сдать в установленные сроки - в 2020 и 2021 годах. На них будет установлена более совершенная система обнаружения потенциального противника.

"Эти корабли хороши сами по себе, - продолжил Игорь Королев, - их задача - борьба с подводными лодками и надводными кораблями. Они полностью соответствует своему классу".

Справка "РГ"

Длина корвета 104,5 метра, ширина - 13 метров, водоизмещение - 2,2 тысячи тонн, скорость - до 27 узлов. Основным противокорабельным вооружением корвета является ракетный комплекс "Уран" с радиусом поражения до 260 километров, противолодочный комплекс "Пакет-НК". Во время государственных испытаний в Японском море экипаж и сдаточная команда проверили вооружение, отработали взлеты и посадки на палубу корабельных вертолетов и другие задачи.