На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 случилось в ночь с 24 на 25 декабря в акватории Тихого океана на глубине 33 километров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю со ссылкой на данные службы срочных донесений г. Обнинск.

Эпицентр сейсмособытия находился в 109 километрах к юго-западу села Никольского Алеутского района и в 153 километрах к юго-востоку от поселка Усть-Камчатск Усть-Камчатского района.

Жители Алеутского района подземных толчков не ощутили. В других населенных пунктах чувствовалось землетрясение силой один-два балла.

Спасатели обследовали территории, находящиеся в опасной зоне. Разрушений обнаружено не было. Объекты ТЭК и ЖКХ работают в штатном режиме. Пострадавших нет.