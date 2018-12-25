На Камчатке следователи проверят данные об издевательствах над детьми

На Камчатке организована проверка информации о противоправных действиях вожатого в отношении школьников в детском лагере "Волна", сообщили в краевом управлении СК России.

По предварительным данным, 22 декабря ночью в детском оздоровительном лагере "Волна" вожатый, войдя в спальню мальчиков, стал пинать кровати, на которых спали школьники. Подняв детей, он заставил их приседать и отжиматься. После этого мужчина проник в другую спальню, где хватал за ноги девочек.

Проверка организована после публикации о происшествии в местных СМИ.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отметили в ведомстве.

Оздоровительный лагерь "Волна" специализируется на детском отдыхе. Учреждение расположено в курортной зоне в Елизовском районе неподалеку от села Паратунка.