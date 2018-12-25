Названа возможная причина обрушения сопки в Хабаровском крае

Эксперты проверили данные о сейсмической активности в Верхнебуреинском районе, где произошло обрушение сопки, и не нашли подтверждения версии с метеоритом. По их мнению, причиной происшествия мой стать экзогенный процесс.

"Мы перепроверили все данные, в том числе 11 и 12 декабря. Еще раз просмотрели всю информацию со станций региональной сети, которые рядом. Никаких сейсмических событий зарегистрировано не было. Это вообще спокойная в сейсмическом отношении территория, не так уж изобилует ни сильными, ни слабыми сейсмособытиями, поэтому ни одно из них не прошло бы мимо", - рассказала РИА Новости руководитель сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.

Она также отметила, что последние данные сотрудников Дальневосточного центра НИЦ "Планета" об обнаружении в этом районе термической аномалии только подтверждают теорию. Поскольку при сходе породы температура внутри нее могла повыситься из-за разжижения.

То, что происшествие имело геологических характер, отмечают и в ГУ МЧС по Хабаровскому краю. В заключении, которое представила им группа ученых, осмотревшая место обрушения, значится, что на сопке произошел оползень.

"Явление в нашем регионе редкое, но не уникальное. Метеорита не было", - добавили спасатели.