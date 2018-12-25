Сход оползня произошел в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, в 80 километрах от поселка Чекунда. Первым о том, что горные породы перекрыли русло реки Бурея, сообщил глава района Алексей Маслов. "При взгляде на масштабы происшествия можно предположить, что там упал метеорит", - сказал чиновник. Это предположение было радостно подхвачено местными СМИ. По интернету разлетелись громкие заголовки о падении космического объекта в регионе. Однако ученые в тот же день попросили не спешить с выводами, тем более что сам метеорит никто не видел. Жители ближайших населенных пунктов рассказали лишь, что "11 декабря у них с подоконников попадали цветы".

Отправившиеся на место ЧП сотрудники МЧС подтвердили сход грунта. "В настоящее время угроза подтопления населенных пунктов отсутствует, так как река находится подо льдом, Бурейская ГЭС функционирует в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе спасателей.

Появившиеся снимки со спутника, распространенные сотрудниками Дальневосточного центра НИЦ "Планета", также подтвердили факт оползня. Кроме того, ученые зафиксировали термическую аномалию в районе сопки, с которой сошел грунт. Чем же все-таки вызвано столь масштабное обрушение?

- Это однозначно обвал грунта, а позднее - оползень, который вызван отнюдь не внеземными явлениями, - отвечает "РГ" руководитель лаборатории лавинных и селевых процессов Сахалинского филиала Дальневосточного геологического института ДВО РАН Юрий Генсиоровский.

Формирование таких крупных оползней наблюдается часто на берегах крупных водохранилищ. Но то, что он произошел зимой, - явление уникальное.

- Термическая аномалия, которую выявили, может быть связана с перераспределением подземных вод, с их выходом на поверхность. Возможно, вода, выйдя на участки многолетней мерзлоты, отеплилась чем-то, - продолжает Юрий Генсиоровский. - Спровоцировать оползень также могли серьезные землетрясения, произошедшие ранее. Но, насколько я знаю, сейсмособытий в данном районе не зарегистрировано. Повторюсь: это однозначно самый обычный оползневый процесс, а никакой не метеорит. Его уникальность лишь в том, что это произошло зимой, вот и все.

Это обыкновенный оползень, который сошел с очень крутого склона Буреи, - подытожили ученые

Мнение коллеги подтвердил побывавший на месте ЧП заместитель директора Института водных и экологических проблем ДВО РАН Алексей Махинов. "Это обыкновенный оползень, который сошел с очень крутого склона Буреи, просто очень крупный. Грунт потерял устойчивость из-за того, что в основании склона нет упора. Растительность и грунт у подножия постепенно вымывались водой, когда ее уровень поднимался. Постепенно склон достиг такого состояния, когда оползень должен был произойти", - рассказал ученый.