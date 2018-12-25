Новости

В Москве прохожего затянуло под снегоуборочный трактор 22:47
Путин увеличил ожидаемый период выплаты накопительной пенсии 22:16
На Павелецком направлении железной дороги откроется новая станция 21:47
Президент РФ подписал закон о повышении МРОТ в 2019 году 21:43
Путин ограничил проверки малого бизнеса 21:32
Володин предложил президенту оценить Конституцию на соответствие реалиям 21:28
При обследовании групп риска ВИЧ выявлен у двух жительниц Иркутска 21:26
Косачев на встрече с Путиным предложил создать "список Браудера" 21:09
Путин: Граждане в 2019 году должны почувствовать результаты от нацпроектов 20:55
Лицам предпенсионного возраста закрепят долю в наследстве 20:54
Церемония соединения дорог Северной и Южной Кореи пройдет 26 декабря 20:43
Путин подписал закон о компенсациях инвесторам игорных зон 20:42
Путин подписал закон о любительской рыбалке 20:36
Особый порядок сделок с недвижимостью в Крыму продлят до 2023 года 20:20
Путин подарил собаку девочке из Липецкой области 19:53
В Москве удвоят штраф за неоплаченную парковку 19:50
В Дагестане после обрушения моста возбудили дело 19:48
Путин посмотрит свое интервью девушке из проекта "Мечтай со мной" 19:30
Классический "Чиполлино" "Союзмультфильма" станет сериалом 18:55
Видео: Дзюба потренировался с бойцом UFC 18:51
Вышла совместная коллекция "Союзмультфильма" и Bosco Fresh 18:43
У подорвавшегося на снаряде полицейского нашли военное оружие и боеприпасы 18:30
Каким будет внедорожник Aurus Komendant 18:17
В Иркутской области 95-летнему ветерану вернули похищенные награды 18:13
Таксист в Москве зажал руку полицейского и протащил его 50 метров 18:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Подорожают ли турпутевки в новом году
Подорожают ли турпутевки в новом году
Задайте вопрос главе департамента культурного наследия Москвы Алексею Емельянову
Задайте вопрос главе департамента культурного наследия Москвы Алексею Емельянову
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
25.12.2018 21:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

А был ли метеорит?

Ученые выясняют причину оползня в Хабаровском крае
Текст: Юлия Гарднер (Хабаровский край)
Российская газета - Федеральный выпуск №7754 (291)
Сход оползня произошел в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, в 80 километрах от поселка Чекунда. Первым о том, что горные породы перекрыли русло реки Бурея, сообщил глава района Алексей Маслов. "При взгляде на масштабы происшествия можно предположить, что там упал метеорит", - сказал чиновник. Это предположение было радостно подхвачено местными СМИ. По интернету разлетелись громкие заголовки о падении космического объекта в регионе. Однако ученые в тот же день попросили не спешить с выводами, тем более что сам метеорит никто не видел. Жители ближайших населенных пунктов рассказали лишь, что "11 декабря у них с подоконников попадали цветы".

Отправившиеся на место ЧП сотрудники МЧС подтвердили сход грунта. "В настоящее время угроза подтопления населенных пунктов отсутствует, так как река находится подо льдом, Бурейская ГЭС функционирует в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе спасателей.

Фото: depositphotos.com
Ученые выяснили природу оползня на Южном Урале

Появившиеся снимки со спутника, распространенные сотрудниками Дальневосточного центра НИЦ "Планета", также подтвердили факт оползня. Кроме того, ученые зафиксировали термическую аномалию в районе сопки, с которой сошел грунт. Чем же все-таки вызвано столь масштабное обрушение?

- Это однозначно обвал грунта, а позднее - оползень, который вызван отнюдь не внеземными явлениями, - отвечает "РГ" руководитель лаборатории лавинных и селевых процессов Сахалинского филиала Дальневосточного геологического института ДВО РАН Юрий Генсиоровский.

Формирование таких крупных оползней наблюдается часто на берегах крупных водохранилищ. Но то, что он произошел зимой, - явление уникальное.

- Термическая аномалия, которую выявили, может быть связана с перераспределением подземных вод, с их выходом на поверхность. Возможно, вода, выйдя на участки многолетней мерзлоты, отеплилась чем-то, - продолжает Юрий Генсиоровский. - Спровоцировать оползень также могли серьезные землетрясения, произошедшие ранее. Но, насколько я знаю, сейсмособытий в данном районе не зарегистрировано. Повторюсь: это однозначно самый обычный оползневый процесс, а никакой не метеорит. Его уникальность лишь в том, что это произошло зимой, вот и все.

Это обыкновенный оползень, который сошел с очень крутого склона Буреи, - подытожили ученые

Мнение коллеги подтвердил побывавший на месте ЧП заместитель директора Института водных и экологических проблем ДВО РАН Алексей Махинов. "Это обыкновенный оползень, который сошел с очень крутого склона Буреи, просто очень крупный. Грунт потерял устойчивость из-за того, что в основании склона нет упора. Растительность и грунт у подножия постепенно вымывались водой, когда ее уровень поднимался. Постепенно склон достиг такого состояния, когда оползень должен был произойти", - рассказал ученый.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин исполнил мечту тяжелобольного мальчика
В правительстве раскрыли подробности новых санкций против Украины
В Кремле не подтвердили подготовку визита Эрдогана
Шипулин завершает карьеру биатлониста
В Росавтодоре рассказали, на каких дорогах изменят скоростной режим