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25.12.2018 08:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Спутник выявил аномалию в районе обрушения хабаровской сопки

Текст: Юлия Гарднер

Сотрудники Дальневосточного центра НИЦ "Планета" обнаружили термическую аномалию возле разрушенной сопки в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, где произошел оползень.

Фото: Игорь Агеенко/ТАСС
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Ученые проанализировали данные спутника дистанционного зондирования Земли за 9 и 12 декабря. На снимках видны ландшафтные изменения, которые возникли за это время рядом с рекой Бурея. Съемка от 12 декабря показала, что у сопки нет верхней части, в то время как 9 декабря она была.

"Дополнительный анализ десятиминутных изображений КА "Himawari-8" позволил выявить в этом районе термическую аномалию, возникшую 12 декабря в 09:50 по местному времени", - сообщает сайт центра.

Более поздний снимок также запечатлел изменение земного покрова: у выделенного контура однородная текстура. Это говорит об отсутствии растительности. На замерзшей реке также видна вода, что, по предположению ученых, может означать повреждение льда горными породами.

Полученные данные сотрудники центра передали Росгидромету, МЧС, администрации полпредства в ДФО, правительству края, РусГидро и Амурскому водному бассейновому управлению.

Напомним, вчера появилась информация об обрушении сопки в Вернебуреинском районе. Чем оно вызвано - падением метеорита или другим природным явлением - только предстоит выяснить.

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