В Приморье сидящий в клетке медведь ранил человека

В Спасске-Дальнем медведь напал на человека, серьезно покалечив его, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

Как отмечают спасатели, после получения информации о нападении хищника, на место оперативно выдвинулась дежурная смена спасателей, также туда прибыли сотрудники полиции и медики. На территории частного предприятия, расположенного на окраине города, они обнаружили клетку с медведем, возле которой без сознания находился мужчина с серьезными травмами головы и конечностей. Пострадавшего отвезли в реанимацию.

По неофициальной информации, мужчине, который был в нетрезвом состоянии, медведь откусил руку по плечо.

Проверку по факту происшествия проводят полицейские, им предстоит выяснить также и то, как медведь оказался на территории частного предприятия в клетке.