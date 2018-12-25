В забайкальском селе нашли убитыми женщину с двумя детьми

В Забайкальском крае в одном из домов села Черемхово Улетовского района найдены убитыми женщина, ее пятилетняя дочь и годовалый сын.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (пункты "а, в" части 2 статьи 105 УК РФ), сообщает СК РФ по региону.

Как рассказал РИА Новости официальный представитель регионального следкома Егор Марков, тела нашел глава семьи, вернувшись домой. Где он был до этого, пока не известно. Кто и почему лишил жизни его жену и детей, следователям тоже предстоит выяснить.

Сотрудники третьего отдела по расследованию особо важных дел осматривают место происшествия, устанавливают и допрашивают свидетелей. Следственно-оперативную группу возглавил руководитель регионального следственного управления Юрий Русанов.