Задержанного на Чукотке американца отправили в Москву

Гражданина США, который почти пять месяцев находился на Чукотке, после того, как случайно заплыл туда во время путешествия по реке Юкон, отправили в Центр временного содержания иностранных граждан в Москве. Решение поместить туда иностранца принял Анадырский городской суд.

"Там он останется, пока документы, удостоверяющие личность и необходимые для пересечения государственной границы, не будут готовы", - сообщили в пресс-службе управления ФССП по Чукотскому автономному округу.

После этого приключения американца в России, наконец, закончатся, и он сможет отправиться домой.

Напомним, 3 августа российские пограничники задержали жителя Аляски, приплывшего на Чукотку на рыбацкой лодке. При себе у мужчины оказалось только водительское удостоверение. Он сообщил, что собирался уплыть в Китай, но его лодку вынесло в открытое море. Иностранца поместили в местную больницу, где он прошел курс лечения от ОРВИ.