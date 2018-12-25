Убитая в Тольятти девушка оказалась вице-чемпионкой по плаванию

16-летняя девушка, убитая 24 декабря в Тольятти, оказалась вице-чемпионкой по плаванию. Об это РИА Новости сообщили в руководстве школы олимпийского резерва №10 "Олимп", воспитанницей которого она была. Жители города несут к школе цветы.

Напомним, накануне региональное СУ СК сообщило об обнаружении на пустыре тела с колото-резанными ранами.

Подозреваемый задержан. Это 16-летний знакомый убитой. Предположительно, он совершил преступление после ссоры с девушкой. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.