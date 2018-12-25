В Башкирии двое детей погибли при пожаре в жилом доме

В селе Старые Кандры Туймазинского района при разборе завалов на месте сгоревшего жилого дома спасатели обнаружили тела двух девочек в возрасте двух и четырех лет.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Башкортостан, сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 04.35 часов по московскому времени.

На место ЧП выехали три машины и семь огнеборцев, а также полицейские и медики. Горели бревенчатый дом размером 4х8 метра и надворные постройки.

Пожар потушили в 05.35. Причины и обстоятельства случившегося сейчас устанавливают дознаватель и сотрудники испытательной пожарной лаборатории.