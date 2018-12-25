В Башкирии СК возбудил дело по факту гибели двоих детей при пожаре

Трагедия в селе Старые Кандры Туймазинского района, где утром 25 декабря в огне погибли две девочки в возрасте двух и четырех лет, стала основанием для возбуждения уголовного дела о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в управлении СКР по Башкирии.

В ведомстве сообщили, что 31-летняя мама малышей увидела, что электросчетчик замкнуло, и побежала за помощью к соседям. Но вернувшись, обнаружила дом в огне. Женщина и пришедшие на помощь люди попытались зайти в горящий дом за детьми, но не смогли. Тела детей нашли в ходе тушения пожара.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, идет допрос очевидцев.