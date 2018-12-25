В Саратовской области автобус с хоккеистами спасли из снежного затора

В Саратовской области автобус с юношеской хоккейной командой спасли из снежного затора на трассе Сызрань - Саратов - Волгоград.

Как сообщило областное министерство молодежной политики и спорта, юношеская команда хоккейного клуба "Кристалл", которая провела ночь в заторе на трассе, вернулась домой.

Хоккеисты возвращались 24 декабря в Саратовскую область после соревнований в Чебоксарах. На границе Хвалынского и Вольского районов Саратовской области примерно с 16 часов вечера в понедельник автобус застрял в заторе и простоял до утра. К этому времени в машине стало заканчиваться топливо. В салоне автобуса помимо двух шоферов находилось 13 юных спортсменов, двое родителей и тренер.

На помощь пришли спасатели, которые привезли сухой паек и горючее. Кроме того, на этом участке, как сообщил руководитель областной службы спасения Юрий Юрин, был оборудован пункт обогрева для водителей.

После того как автобус заправили топливом и вывели из пробки, он смог продолжить движение. Как рассказали в пресс-службе министерства молодежной политики и спорта, в 13.35 во вторник хоккеисты добрались до Саратова.

- Все ребята чувствуют себя хорошо. Спасибо всем службам, что не оставили нас в беде, - говорит тренер Сергей Андриященко.

По словам капитана команды Егора Васина, дорога домой запомнится его товарищам надолго, но сложности только сплотили команду.

В настоящее время обстановка на этом участке трассы остается сложной..

- Там сейчас работает 14 единиц снегоуборочной техники, - сообщила "РГ" пресс-секретарь ФКУ "Поволжуправтодор", которое занимается обслуживанием федеральной трассы, Ирина Елизарова.

По словам дорожников, борьба со снежными заносами идет с переменным успехом, трассу уже расчищали, пробка рассасывалась, однако вскоре опять начинался снегопад и транспорт вновь вставал.

Дорожники просят водителей воздержаться от поездок на личном транспорте.