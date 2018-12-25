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25.12.2018 21:26
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

При обследовании групп риска ВИЧ выявлен у двух жительниц Иркутска

Текст: Ирина Невинная

В результате профилактической акции по обнаружению ВИЧ-инфекции в уязвимых группах населения, которая прошла в Иркутске, у двух женщин, работающих в индустрии секс-услуг, выявлен вирус иммунодефицита человека. Акция проходила среди заключённых, наркопотребителей, работниц коммерческого секса, гомосексуальных мужчин, а также подростков и молодёжи, сообщили в "Иркутском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" (Центр СПИД).

Фото: depositphotos.com
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Более месяца волонтеры и специалисты центра работали с представителями этих ключевых в отношении ВИЧ групп населения: проходили профилактические лекции, беседы, тренинги и индивидуальные консультации. Чтобы организовать такое общение, волонтерам пришлось посетить места лишения свободы, реабилитационные центры для потребителей психоактивных веществ, интим-салоны, гей-клубы.

Специалисты Центра СПИД также побывали в школах, ВУЗах и средних специальных учебных заведениях, а также в торговых центрах. В общей сложности об обстановке с ВИЧ-инфекцией, а также о том, как ей противостоять и что делать, если тест оказался положительным, удалось проинформировать более 3 400 человек. Узнать свой ВИЧ-статус согласились 500 из тех, кто участвовал в таких встречах. В результате проведенных экспресс-тестов было обнаружено два вновь выявленных положительных результата. ВИЧ-инфицированными оказались две женщины, зарабатывающие секс-услугами. Одной 29 лет, другой 38. Для обеих результат экспресс-анализа оказался шоком. Специалисты, проводившие экспресс-анализы, оказали им психологическую помощь, дали необходимые пояснения и порекомендовали обратиться в Центр СПИД для более детального обследования, постановки на учёт и начала лечения. В настоящее время обе женщины уже прошли точную диагностику и ждут своей очереди начала терапии. В Центре СПИД подчеркнули важность участия некоммерческих организаций, волонтеров при проведении подобных мероприятий.

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
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- Помимо уязвимых групп, проводя очередную акцию по выявлению ВИЧ-инфицированных, мы также сделали акцент на рабочем населении, поскольку в этой возрастной категории болезнь выявляется чаще, - сказала директор благотворительного фонда поддержки людей, больных раком, ВИЧ/СПИДом и туберкулёзом Татьяна Башкатова. - В течение месяца мы выезжали на крупные предприятия, на рынки, в жилищно-коммунальные конторы. Отдельный пункт низкопорогового доступа к тестированию мы организовали на базе офиса нашего фонда. Тест прошли 500 человек. Были положительные результаты.

В настоящее время в Иркутской области с диагнозом ВИЧ-инфекция проживает порядка 29 000 человек, отмечено в сообщении Центра СПИД. Постоянно проводимые профилактические мероприятия уже заметно повлияли на динамику заболеваемости и выявляемости вируса иммунодефицита среди населения. За 11 месяцев 2018 года новых случаев заболевания обнаружено на 7,9 процента меньше по сравнению с тем же периодом в прошлом году, хотя количество обследованных увеличилось.

СПИД - социально значимое тяжелое заболевание, но своевременная диагностика и правильная терапия позволяют людям с положительным ВИЧ-статусом не только вести нормальную жизнь, учиться, работать, но и иметь семью и рожать здоровых детей. Поэтому врачи настаивают, что каждый взрослый житель региона должен знать свой ВИЧ-статус, что несложно, поскольку бесплатное тестирование сегодня доступно всем.

Общество Здоровье Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Борьба со СПИДом
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