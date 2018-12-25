СК начал проверку инцидента со сломавшим крыло самолетом в Бодайбо

В аэропорту города Бодайбо Иркутской области самолет Ан-24 с 24 пассажирами на борту во время послепосадочного руления задел левым крылом столб фонарного освещения, сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.

Пострадавших нет, однако крыло воздушного судна получило серьезные повреждения. По факту нештатной ситуации начата доследственная проверка.

По предварительной версии, причиной инцидента стал свежевыпавший снег на взлетно-посадочной полосе. При этом зона стоянки Ан-24 не была очищена от снега, передает "Интерфакс".