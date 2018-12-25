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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК на Алтае проверит информацию о новогоднем дебоше депутата

Текст: Нина Рузанова (Республика Алтай)

СУ СКР по Республике Алтай начал проверку сведений о неудачном новогоднем корпоративе депутата райсовета.

В Госдуме не будет новогоднего корпоратива

Как сообщили СМИ, праздник в кафе закончился рукоприкладством. Заместитель председателя совета депутатов Чемальского района отказался оплачивать заказанное им спиртное и довольно резко отреагировал на замечания в свой адрес.

Досталось управляющей кафе "Чемальское подворье", а также 59-летней певице и ее 14-летнему внуку, который заступился за бабушку. В сети появилось видео конфликта, диалог сторон в основном состоит из нецензурной брани.

По предварительным данным, инцидент произошел 22 декабря около десяти часов вечера. Следователи намерены дать юридическую оценку действиям виновного.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Республика Алтай
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