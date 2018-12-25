СК на Алтае проверит информацию о новогоднем дебоше депутата

СУ СКР по Республике Алтай начал проверку сведений о неудачном новогоднем корпоративе депутата райсовета.

Как сообщили СМИ, праздник в кафе закончился рукоприкладством. Заместитель председателя совета депутатов Чемальского района отказался оплачивать заказанное им спиртное и довольно резко отреагировал на замечания в свой адрес.

Досталось управляющей кафе "Чемальское подворье", а также 59-летней певице и ее 14-летнему внуку, который заступился за бабушку. В сети появилось видео конфликта, диалог сторон в основном состоит из нецензурной брани.

По предварительным данным, инцидент произошел 22 декабря около десяти часов вечера. Следователи намерены дать юридическую оценку действиям виновного.