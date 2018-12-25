В Красноярском крае пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП

В Эвенкийском районе Красноярского края самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Инцидент произошел в аэропорту Ванавара при посадке воздушного судна. Самолет не смог вовремя затормозить.

Как сообщили "РГ" в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, по предварительным данным пассажирский борт летел из Красноярска. Самолет выполнял нерегулярный рейс.

- На борту самолета находилось 39 пассажиров и четыре члена экипажа. Предварительно, никто в ходе инцидента не пострадал, - рассказала старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

Красноярская транспортная прокуратура начала проверку инцидента.