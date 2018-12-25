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25.12.2018 15:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Два человека ранены во время стрельбы на Ставрополье

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

На Ставрополье после стрельбы задержаны три человека. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, в городе Георгиевске произошел конфликт между двумя группами граждан. Представители одной из сторон открыли огонь из оружия, в результате два человека с ранениями обратились в больницу города. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Каким именно оружием пользовались стрелки - не уточняется.

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- Сотрудниками полиции при проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое граждан, которые доставлены в отдел внутренних дел. Сейчас устанавливается их возможная причастность к совершению данного преступления, - отметили в пресс-службе ведомства.

Против задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство").

Еще до официального комментария полиции в Сети появилась ориентировка по этому происшествию. Из нее следует, что подозреваемых двое, причем один из них известен, второй - нет. Огонь велся предположительно из автоматического оружия. После инцидента подозреваемые скрылись на тонированном темно-серебристом "ВАЗ-2112". Также в ориентировке приводятся фотографии обоих подозреваемых. Однако подлинность документа в ГУ МВД по краю на данный момент не подтверждают.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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