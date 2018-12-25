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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ответственный Амир

Мэр Дербента назначил школьника своим помощником
Текст: Тимур Алиев (Дагестан)
Российская газета - Федеральный выпуск №7754 (291)
Рано утром, проходя по еще пустынным улицам Дербента, прохожие замечали худенького мальчика, ловко орудующего метлой. Информация об этот тут же разлетелась по соцсетям. Вначале - с негативными комментариями: кто позволил себе эксплуатировать труд ребенка? Потом выяснилась истинная подоплека событий: девятилетний Амир каждое утро перед уроками выходил подметать городские улицы, чтобы помочь своей маме, которая работает уборщицей. "Из таких детей и вырастают достойные личности", "Пример для молодого поколения, рад, что есть такие", - такие комментарии начали появляться в соцсетях.
Девятилетний Амир каждое утро перед уроками выходил подметать улицы, чтобы помочь маме, которая работает уборщицей. Фото: Милана Байрамова Девятилетний Амир каждое утро перед уроками выходил подметать улицы, чтобы помочь маме, которая работает уборщицей. Фото: Милана Байрамова
Девятилетний Амир каждое утро перед уроками выходил подметать улицы, чтобы помочь маме, которая работает уборщицей. Фото: Милана Байрамова

В семье пятеро детей, которых Наида Гашимова растит одна. Амир - самый младший. Своей квартиры у них нет, приходится снимать неблагоустроенное жилье без удобств - на зарплату уборщицы особо не разгуляешься. Сам Амир мечтает стать военным медиком. Но пока его главная цель - как повзрослеет, найти хорошо оплачиваемую работу, чтобы купить маме благоустроенную квартиру.

Отреагировали на эту историю и городские власти. Мэр Дербента Хизри Абакаров пригласил к себе Амира и его маму. Более того, градоначальник предложил Амиру стать его общественным помощником. Как рассказали "РГ" в пресс-службе мэрии, в его обязанности будет входить информирование руководства города о проблемах в школе, где он учится, в районе, где живет. Амир станет своеобразной "обратной связью" для горожан.

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