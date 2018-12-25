На Ставрополье утратила свой нелицеприятный статус "самая убитая дорога России". Ведет она к селу Дворцовскому Кочубеевского района.

Эту дорогу можно было отремонтировать гораздо раньше, не дожидаясь пока она возглавит список "самых убитых". Фото: Ставропольское отделение ОНФ

Прославилась трасса на всю страну в прошлом году, когда в проекте Общероссийского народного фронта "Карта убитых дорог" заняла первое место в антирейтинге, за несколько дней набрав больше тысячи голосов.

Этот участок трассы связывает населенный пункт с внешним миром. Как только выпадали осадки или начинал таять снег, сообщение с цивилизацией для жителей села практически прекращалось. За годы без ремонта дорога покрылась ямами, которые достигали 18 метров в длину. В непогоду такую полосу препятствий не могли преодолеть ни автомобили с продуктами, ни машины скорой помощи.

- При осмотре сразу стало понятно, что дороге нужен капитальный ремонт стоимостью в несколько миллионов рублей. Необходимо было подавать заявку на участие в краевой или даже федеральной программе и планировать ремонт полотна на несколько лет вперед, - рассказал эксперт ОНФ Алексей Гридин.

Первый участок протяженностью два километра 276 метров попал в план-график на 2018 год. Однако денежный транш пришел только в августе. Дальше были затяжные торги по выбору подрядчика - далеко не все компании оказались готовы к такому объему работ. Поэтому только в октябре началась подготовка к реконструкции - старый асфальт сняли, а полотно выровняли. Затем пришлось ждать благоприятной погоды. Когда природа смилостивилась, работники дорожных служб уложили два слоя асфальта. Ремонт обошелся в 13,5 миллиона рублей. Средства выделили из краевого бюджета на условиях пятипроцентного софинансирования из казны района, как того требовали условия договора.

Однако общественники отмечают, что протяженность всей дороги к селу - девять километров, то есть на сегодняшний день приведена в порядок только треть. Хотя это и позволило наконец-то избавить ее от статуса худшей дороги страны, но о беспрепятственном, а главное, круглогодичном сообщении с селом говорить пока рано. Ремонт должен продолжиться в следующем году.

Как рассказали в администрации Кочубеевского района, в рамках проекта строительства ветряной электростанции дорогу полностью приведут в нормативное состояние за счет средств инвестора. Теперь жители Дворцовского надеются, что у предпринимателей все сложится и у сельчан будет нормальный путь к дому, а не трасса для трофи-рейдов (соревнования по преодолению бездорожья).

Министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа в разговоре с корреспондентом "РГ" заявил, что муниципалитет, на балансе которого находится эта дорога, сам затянул с ремонтом. В результате то, что можно было сделать несколько лет назад, потратив гораздо меньше средств, теперь пришлось наверстывать с помощью дорогостоящего ремонта.

- Там наблюдалось разрушение уже не только верхнего и нижнего слоев, но и земляного полотна. Если говорить о причинах, скорее всего, у муниципалитета не хватало средств. Поэтому в этом году деньги были перечислены из краевого дорожного фонда, - пояснил Штепа.

Кстати, в 2018 году размер средств, выделенных из фонда муниципальным дорогам, оказался рекордным - 3,5 миллиарда рублей. Но дело в том, что деньги приходят в течение года несколькими траншами. И у тех районов и округов, которые получили средства раньше, больше времени на проведение конкурсных процедур и сам ремонт, да и работы можно вести при благоприятных погодных условиях. Но есть города и села, где главы администраций получают деньги в октябре и даже позже, зачастую именно здесь и страдает результат. Так, в Сети появились видеозаписи, на которых в Буденновске, на хуторе Закавказский Партизан Кировского района и в станице Ессентукской Предгорного района асфальт кладут в дождь и снег. И эта ситуация не меняется из года в год, естественно, не только на Ставрополье, но и по всей России.

Главы муниципалитетов сетуют: исполнять контракты необходимо до конца текущего года, поэтому на местах не успевают и вынуждены нарушать технологический процесс, чтобы уложиться в срок.

В свою очередь министр финансов края Лариса Калинченко утверждает, что региональный закон позволяет муниципалитетам заключать двухгодичные соглашения с подрядчиком и не спешить с ремонтом в холодное время года:

- Сейчас у нас трехлетний плановый бюджет. Предоставление средств муниципальным образованиям на дорожные работы возможно в рамках двухлетнего контракта, то есть если решение принято в октябре 2018 года, то в соглашении можно указать, что результат муниципалитеты должны представить, скажем, к июню 2019-го. Законодательство это позволяет.

Она также добавила: власти понимают, что чем раньше выделить средства районам, тем удобнее им будет работать. Так, в этом году распределена уже половина средств на 2019 год, что позволит муниципальным чиновникам уже с января приступить к своим обязательствам.

- Мы в первый раз услышали о возможности заключать соглашения на двухлетний период. Этого не делает ни один муниципалитет. Иначе бы у нас не было ежегодных фактов укладки асфальта в дождь или снег. Теперь предстоит разобраться, почему этот механизм не работает: либо муниципалитеты не проинформированы о нем, либо по каким-то причинам не могут им воспользоваться, - заявил Алексей Гридин.

По мнению главы миндора края Евгения Штепы, всему виной человеческий фактор, а не недостатки законодательства. К примеру, многие списывают свои огрехи на то, что на местах не успели подготовить техническое задание.

- Но это не может служить отговоркой. Ведь когда отправляются заявки на субсидирование, то уже готовы план ремонта и проектно-сметная документация. Остается только подготовить техзадание и начать конкурсные процедуры. Чтобы ускорить глав районов и округов, будем прописывать такое требование - если муниципальное образование не выполнит целевые показатели по ремонту дорог, то в последующие годы оно лишится субсидий. Есть еще непорядочные подрядчики, которые обваливают торги демпингом цен, а потом не выполняют соглашения. Но и с ними можно бороться на местах.

В министерстве намерены установить и крайний срок реализации дорожных проектов - до первого ноября, а не до 31 декабря, как это происходит сейчас. Тогда дорожники не будут укладывать асфальт в снег. А так как уже теперь ясно, кто получит в 2019 году субсидии, большинству муниципальных образований ничто не мешает начать в январе процедуру отбора подрядчиков.

Будет ли толк от этих изменений, станет известно уже в следующем году.