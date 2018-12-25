В Дагестане вредные сорняки заполонили 25 тысяч гектаров

Новости

Дело директора цирка, где лев напал на девочку, направили в суд 16:47
СК начал проверку инцидента со сломавшим крыло самолетом в Бодайбо 16:41
Прокуратура назвала причину гибели пилотов Л-39 под Ейском 16:40
Аксенов объяснил, почему в Крыму не снизились цены 16:15
На новогодних каникулах будут закрыты участки двух линий метро Москвы 16:09
В Госдуме отреагировали на расширение санкций против Украины 16:06
Стало известно, сколько российские звезды получают за участие в ток-шоу 15:56
Крымский суд оставил под стражей еще пятерых моряков ВМСУ 15:55
СК на Алтае проверит информацию о новогоднем дебоше депутата 15:55
Медведев назначил нового главу Росприроднадзора 15:53
В Соликамске арестовали подозреваемых по делу о пожаре на шахте 15:50
Брестский фонарщик приглашает поклонников на новогоднее представление 15:38
Путин встретится с правительством и бизнесменами 15:24
В Симферополе на реконструкцию набережной потратят 550 млн рублей 15:16
Не менее 50 человек погибли в автокатастрофе в ДРК 15:14
Андрей Мягков раскритиковал продолжение "Иронии судьбы" 15:12
Два человека ранены во время стрельбы на Ставрополье 15:11
В Саратовской области автобус с хоккеистами спасли из снежного затора 15:06
В Петербурге пропал грузовик с мясом 15:03
Видео: Запускаем пиротехнику вместе со спасателем МЧС 14:56
В Барселоне водителей автобусов попросили всегда носить ключи с собой 14:55
Марат Хуснуллин: Реновационное жилье на рынок выставляться не будет 14:49
В Кремле не получали письмо Каддафи 14:47
Путин приедет в Сербию в январе 14:43
В Кремле не будут созывать экстренные совещания по ценам на нефть 14:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Подорожают ли турпутевки в новом году
Подорожают ли турпутевки в новом году
Задайте вопрос главе департамента культурного наследия Москвы Алексею Емельянову
Задайте вопрос главе департамента культурного наследия Москвы Алексею Емельянову
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
25.12.2018 15:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Горчак заполз без спроса

В Дагестане вредные сорняки заполонили 25 тысяч гектаров
Текст: Тимур Алиев (Дагестан)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа №7753 (290)
Сотрудники республиканского управления Россельхознадзора выявили более пяти тысяч гектаров зараженных сельхозземель. Расползлось по ним сорное растение горчак. За ненадлежащий уход за землей владельцам выписаны штрафы.
Фото: depositphotos.com
Пензенским аграриям субсидируют затраты на ввод заброшенных земель

Горчак ползучий - одно из самых опасных карантинных растений среди распространенных в Дагестане. Оно обладает мощной корневой системой, которая проникает на глубину более десяти метров. Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, в республике сорняком заражены тысячи гектаров в 22 муниципалитетах. В основном это пахотные земли в равнинной и предгорной зонах.

- Горчак снижает урожайность и качество выращенной продукции, продуктивность пастбищ и плодородие почвы. Вредоносный сорняк усваивает из почвы в несколько раз больше питательных веществ, чем озимая пшеница. Засоренность зерна его семенами вызывает вкус горечи у муки. Сено с горчаком ядовито для лошадей и портит молоко у коров. Влажность почвы на участках, где расползся этот сорняк, снижается до мертвого значения, - рассказали в Россельхознадзоре.

Борьбой с вредоносным растением должны заниматься хозяева земель. Но зачастую они игнорируют эту работу. Только с начала года в отношении владельцев зараженных гектаров составлено более 100 протоколов на сумму 140 тысяч рублей.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
На Урале придумали, как защитить картошку от гнили

Впрочем, есть и положительные примеры борьбы с вездесущим сорняком.

- Полного уничтожения горчака в короткие сроки можно добиться только при агротехнических мероприятиях с применением современных гербицидов. Например, в ГУП "Каспий" Каякентского района сорняк впервые обнаружили в 1986 году. Со временем площадь карантинной фитосанитарной зоны расширилась и составила 896 гектаров, что является огромным показателем не только для одного хозяйства, но и для района в целом. Благодаря соблюдению фитосанитарного режима и качественному выполнению всех агротехнических мероприятий, сейчас карантинная зона упразднена, - добавили в Россельхознадзоре.

По оценке специалистов ведомства, общая площадь фитосанитарных зон в регионе составляет около 25 тысяч гектаров. Кроме горчака, они засорены восточной плодожоркой, американской белой бабочкой, калифорнийской щитовкой, филлоксерой и амброзией полыннолистной. .

Кстати

Очаги карантинных растений были выявлены и в Махачкале, в том числе вблизи детских дошкольных, образовательных и медицинских учреждений. Подобное соседство, особенно амброзии, довольно опасно.

- Пыльца амброзии вызывает поллиноз в виде резко выраженного ринита, конъюнктивита, мигрени, тяжелой формы бронхиальной астмы и крапивницы. Амброзия начинает расти в апреле, а период ее цветения приходится на конец июля - начало августа. В это время она представляет особую опасность для аллергиков, причем для контакта с аллергеном совершенно необязательно, чтобы амброзия росла на собственном участке или пустыре поблизости, - рассказала представитель управления Россельхознадзора Лейла Тагирова.

Бороться с опасными сорняками должно руководство школ, детсадов и больниц. Но этого в большинстве случаев не происходит.

Экономика АПК Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле не подтвердили подготовку визита Эрдогана
Рябков указал на востребованность встречи Путина и Трампа
Шипулин завершает карьеру биатлониста
В Росавтодоре рассказали, на каких дорогах изменят скоростной режим
Голикова предложила ставить пациентов на учет после диспансеризации