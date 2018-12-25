В Дагестане вредные сорняки заполонили 25 тысяч гектаров

Сотрудники республиканского управления Россельхознадзора выявили более пяти тысяч гектаров зараженных сельхозземель. Расползлось по ним сорное растение горчак. За ненадлежащий уход за землей владельцам выписаны штрафы.

Горчак ползучий - одно из самых опасных карантинных растений среди распространенных в Дагестане. Оно обладает мощной корневой системой, которая проникает на глубину более десяти метров. Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, в республике сорняком заражены тысячи гектаров в 22 муниципалитетах. В основном это пахотные земли в равнинной и предгорной зонах.

- Горчак снижает урожайность и качество выращенной продукции, продуктивность пастбищ и плодородие почвы. Вредоносный сорняк усваивает из почвы в несколько раз больше питательных веществ, чем озимая пшеница. Засоренность зерна его семенами вызывает вкус горечи у муки. Сено с горчаком ядовито для лошадей и портит молоко у коров. Влажность почвы на участках, где расползся этот сорняк, снижается до мертвого значения, - рассказали в Россельхознадзоре.

Борьбой с вредоносным растением должны заниматься хозяева земель. Но зачастую они игнорируют эту работу. Только с начала года в отношении владельцев зараженных гектаров составлено более 100 протоколов на сумму 140 тысяч рублей.

Впрочем, есть и положительные примеры борьбы с вездесущим сорняком.

- Полного уничтожения горчака в короткие сроки можно добиться только при агротехнических мероприятиях с применением современных гербицидов. Например, в ГУП "Каспий" Каякентского района сорняк впервые обнаружили в 1986 году. Со временем площадь карантинной фитосанитарной зоны расширилась и составила 896 гектаров, что является огромным показателем не только для одного хозяйства, но и для района в целом. Благодаря соблюдению фитосанитарного режима и качественному выполнению всех агротехнических мероприятий, сейчас карантинная зона упразднена, - добавили в Россельхознадзоре.

По оценке специалистов ведомства, общая площадь фитосанитарных зон в регионе составляет около 25 тысяч гектаров. Кроме горчака, они засорены восточной плодожоркой, американской белой бабочкой, калифорнийской щитовкой, филлоксерой и амброзией полыннолистной. .

Кстати

Очаги карантинных растений были выявлены и в Махачкале, в том числе вблизи детских дошкольных, образовательных и медицинских учреждений. Подобное соседство, особенно амброзии, довольно опасно.

- Пыльца амброзии вызывает поллиноз в виде резко выраженного ринита, конъюнктивита, мигрени, тяжелой формы бронхиальной астмы и крапивницы. Амброзия начинает расти в апреле, а период ее цветения приходится на конец июля - начало августа. В это время она представляет особую опасность для аллергиков, причем для контакта с аллергеном совершенно необязательно, чтобы амброзия росла на собственном участке или пустыре поблизости, - рассказала представитель управления Россельхознадзора Лейла Тагирова.

Бороться с опасными сорняками должно руководство школ, детсадов и больниц. Но этого в большинстве случаев не происходит.