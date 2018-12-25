Власти Ставропольского края проведут реконструкцию спортивных объектов, которые были построены в рамках подготовки к мундиалю 2018 года. По словам главы региона Владимира Владимирова, на нее выделят 171 миллион рублей.

Деньги поступят по федеральной программе развития наследия чемпионата мира в виде субсидии, кроме того, средства выделит и краевой бюджет на условиях софинансирования.

- Мы поменяем покрытие четырех футбольных полей из пяти на искусственное, так как травяное очень дорого содержать. В Кисловодске стадион останется без изменений. Он соответству-ет стандартам FIFA для прове-дения крупных спортивных соревнований, - сообщил начальник пресс-службы губернатора Ставропольского края Алексей Нос. - Но это не значит, что на нем не будут заниматься дети, все площадки переданы ДЮСШ.

Что касается тренировочных площадок, то они будут обновлены в Ессентуках (на этой базе останавливалась сборная Нигерии) и в Кисловодске.

- Стадионы и инфраструктура здесь возводились согласно европейским стандартам с обязательным помещением для пресс-конференций, теперь же в нем нет необходимости, и в эти комнаты будут завозить тренажеры для детей, - добавил Алексей Нос.

На базе в Кисловодске в следующем году также планируется добавить крытый спортзал и площадку для воркаута, а в 2020-м - плавательный бассейн. Как рассказали корреспонденту "РГ" в администрации города-курорта, уже с августа на этой площадке занимаются дети из секций по футболу.

- Мы решили не отказываться от натурального покрытия, так как неподалеку уже есть стадион с искусственным газоном, построенный по федеральной целевой программе развития физической культуры и спорта РФ. Таким образом, у нас две площадки с разным покрытием, - рассказала начальник управления по физической культуре и спорту администрации города-курорта Кисловодска Татьяна Калашникова.

Она также добавила, что содержать тренировочную площадку, созданную по стандартам ФИФА, недешево. Однако в администрации решили пойти на такие траты, чтобы у детей была возможность играть в футбол на натуральной траве. Принципиально перестраивать объект городские власти не намерены. Да и сделать те же легкоатлетические дорожки по периметру поля не получится из-за его расположения.

А вот в Железноводске намерены осуществить значительную перепланировку сразу двух площадок. В 2019 году реконструируют базу в поселке Капельница, который входит в состав города-курорта. А в 2020-м работы проведут на площадке "Спартак" в самом Железноводске.

- Создадим спортивное ядро - появятся легкоатлетические снаряды и беговые дорожки, роллердром, площадка для воркаута, которые позволят не только проводить футбольные матчи, но и заниматься легкой атлетикой, - заявил глава города Евгений Моисеев.

Кроме того, футбольные поля смогут арендовать все желающие, чтобы сыграть своими командами на поле, созданном по требованиям ФИФА.

В Чеченской Республике, где на стадионе "Ахмат-Арена" базировалась сборная Египта во главе с известным ливерпульским нападающим Мохаммедом Салахом, никаких кардинальных изменений не планируют. Площадка, которую использует как домашний стадион одноименная чеченская команда, и до начала мундиаля соответствовала строгим требованиям ФИФА. Построена она была в 2011 году по федеральной целевой программе.

- На нашем стадионе и так проводятся матчи российской премьер-лиги и Кубка России. Поэтому мы были готовы к приему высоких гостей, - заявили в министерстве Чеченской Республики по физической культуре и спорту.

Тем временем

Сейчас главное препятствие для развития большого футбола на Северном Кавказе - запрет на проведение матчей еврокубков в СКФО. Такое решение вынесла рабочая группа УЕФА в 2013 году. Эта мера предварительно распространялась на сезон-2013/2014. Однако и к осени 2018 года запрет не был снят. Так, молодежная команда махачкалинского клуба "Анжи" была вынуждена проводить матч юношеской лиги УЕФА в Астрахани.