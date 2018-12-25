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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Оголили дворы

Власти Невинномысска утилизируют построенные горожанами заборы и украшения из автошин
Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)
Российская газета - Федеральный выпуск №7754 (291)
В единственном моногороде Ставропольского края Невинномысске начала работать уникальная служба, которую назвали "Покрышечный патруль". По сути, это сотрудники МБУ по благоустройству города, но выступают они в амплуа искоренителей автомобильных покрышек из дворов. Коммунальщики уже вывезли несколько "КАМАЗов" покрышек, очистив дворы на улице Гагарина. В планах - убрать автомобильные шины из всех жилых кварталов города и утилизировать их. Между тем некоторые горожане такую инициативу властей не одобряют.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Во многих российских городах обыкновенная автомобильная покрышка - чуть ли не главный элемент благоустройства. Народные умельцы делают из них все вообразимые элементы своих дворов - заборы, клумбы, преграды для проезда транспорта, знаменитых лебедей и другие украшения. Даже в детских садах и на школьных площадках часто можно встретить использование покрашенных разноцветных шин.

- Автомобильные покрышки во дворах - это не только некрасиво и неуместно, но еще и вредно, - рассказали в пресс-службе администрации Невинномысска. - Шины представляют собой соединения полиароматических углеводородов и канцерогенных веществ, обладающих высоким уровнем токсичности. Выделение токсичных соединений происходит и при высокой температуре воздуха, что очень актуально в южных регионах. По этой причине не рекомендуется размещать покрышки на детских площадках.

Покрышки встречаются почти в каждом дворе, заменяя малые архитектурные формы

В самом Невинномысске покрышки встречаются почти в каждом дворе и используются буквально для всего, заменяя малые архитектурные формы. Только все это нарушает правила благоустройства города. Ведь шины относятся к четвертому классу опасности. "В воздух от покрышек выделяются вредные вещества, а во время осадков происходит вымывание токсичных химических соединений в грунт и почву", - утверждают специалисты МБУ по благоустройству Невинномысска.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Кроме того, превращение покрышек в спортивные снаряды, клумбы и лебедей также противоречит Федеральному закону "Об отходах производства и потребления". Впрочем, такая инициатива властей понравилась далеко не всем жителям города. Урбанист Аркадий Гершман согласен, что покрышки убирать надо. Но это может вызвать у жителей протест. "В принципе это будет абсолютно оправданно - люди вкладывали свои силы, им за это никто не платил, а тут приезжают, кричат, что это плохо, и увозят", - замечает он. Хорошим выходом из такой ситуации была бы какая-то комиссия со стороны города, которая приходила бы во дворы и спрашивала, кто это сделал, когда и зачем. А затем помогали бы сделать то же самое более привлекательно, используя вместо покрышек валуны или небольшие деревянные изгороди.

- Примерно 90 процентов жителей - "за", они понимают, что выглядит действительно некрасиво и надо с этим бороться. Но есть такие, кто прямо-таки влюблен в эти покрышки. Но ведь вместо шин позже появятся другие объекты. На следующий год запланировано много проектов по благоустройству, в том числе и детские площадки, - подчеркнули в администрации Невинномысска.

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