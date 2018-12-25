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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Год с иголочки

Правильно заготовленные живые елки наносят меньший урон природе, нежели искусственные
Текст: Марина Ледяева (Архангельск)
Российская газета - Экономика Северо-Запада №7753 (290)
В декабре во многих регионах проходит предпраздничная заготовительная кампания: жители получают право собственноручно срубить елку для семейного торжества. Для этого надо обратиться в ближайшее лесничество и заключить договор купли-продажи хвойного дерева. Сезонная услуга пользуется большим спросом в регионах СЗФО.
Искусственная ель не сможет доставить столько радости, сколько живая Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Искусственная ель не сможет доставить столько радости, сколько живая Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Искусственная ель не сможет доставить столько радости, сколько живая Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Так, в прошлом году жители Архангельской области законно срубили более 21 тысячи елей. Новый год со "своей" елкой в Поморье встретила примерно каждая пятнадцатая семья. Подводить итоги очередной кампании пока рано: договоры можно заключать по 29 декабря включительно. Но в лесничествах региона отмечают, что спрос не падает на протяжении нескольких лет.

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До сих пор считалось, что каждое срубленное дерево наносит долговосполняемый урон лесному фонду - ведь за десять лет ель вырастает всего лишь до полутора метров. Но сторонники живых новогодних елок получили поддержку со стороны экологов. В канун 2019-го эксперты Всемирного фонда дикой природы (WWF) распространили заявление: правильно выбранная живая ель наносит природе меньший вред, чем искусственная. В связи с этим фонд призвал россиян и органы власти "проявить экологически ответственное поведение" и содействовать тому, чтобы заготовленные без ущерба для природы ели все чаще украшали дома россиян.По данным экологов, производство и доставка искусственных елок - а в Россию они едут в основном из Китая - сопряжены с большими затратами энергии и выбросами углекислого газа в атмосферу. Кроме того, зачастую этот новогодний товар производят из некачественных и даже токсичных материалов. Наконец, рано или поздно пластиковую елку все равно выбрасывают, а она, в отличие от настоящей, не относится к биоразлагаемым отходам и не подлежит переработке.

До сих пор считалось, что каждое срубленное дерево наносит долговосполняемый урон лесному фонду - ведь за десять лет ель вырастает лишь до полутора метров

- Если вы хотите нанести природе меньший вред, выбирайте для своего дома живую елку, но легально заготовленную. Обязательно покупайте ее у организаций - в лесничествах, на официальных елочных базарах, в магазинах, у которых имеются все необходимые документы. Если дерево срублено частным лицом неизвестно где, то своей покупкой вы только поощрите разрушение лесных экосистем, - пояснили в Архангельском подразделении Баренц-отделения WWF России.

Фото: depositphotos.com
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С тем, что заготовка хвойных деревьев для семейных праздников не причиняет ущерба лесфонду, согласны и его хранители - сотрудники лесничеств.

- Деревья заготавливаются на тех участках, где не требуется сохранения подроста, - отмечает и. о. директора ГКУ "Архангельское лесничество" Дмитрий Варлачев. - Это квартальные просеки, минерализованные полосы, противопожарные разрывы и трассы. То есть ели вырубаются не в лесу, а в тех местах, где их рано или поздно все равно придется убирать. Природе это не наносит никакого вреда. Как правило, за елями обращаются одни и те же люди, которые уже хорошо изучили алгоритм действий, и он их полностью устраивает. Но из года в год количество договоров растет. Ограничений по числу деревьев нет, но мы сразу подчеркиваем, что их можно использовать только для собственных нужд, реализация исключена.

Заготавливать ели на продажу могут организации и индивидуальные предприниматели, но для них предусмотрен другой механизм. Заинтересованные юрлица заблаговременно обращаются в региональное Минприроды, и при наличии участков, на которых возможна массовая вырубка елей, проводится аукцион. На территории Архангельского лесничества таких участков нет.

- Но и в целом по области аукционы на заготовку новогодних елей для реализации не проводились ввиду отсутствия спроса со стороны организаций, - сообщила пресс-секретарь Министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Елена Кузнецова.

В итоге на елочных базарах столицы Поморья уже который год будут продавать либо привозные ели, либо отходы лесозаготовки - верхушки деревьев или не подлежащий сохранению подрост.

Фото: depositphotos.com
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Возможно, оптовые заготовщики елей в регионе не находятся как раз потому, что потенциальным покупателям проще и дешевле самим добывать новогодний товар. С недавних пор частные лица могут подать заявку на заготовку ели через региональный портал госуслуг или многофункциональный центр. Ставки - чисто символические: за дерево высотой до одного метра - 16,8 рубля, до двух - почти 36, до трех - 57 рублей. Самой дорогой будет ель выше четырех метров - 252 рубля.

В Республике Коми самостоятельная заготовка елки обойдется в среднем в 65 рублей. А в Ленобласти срубить дерево можно бесплатно. Участки под индивидуальную заготовку отведены во всех лесничествах.

Как сообщал комитет по природным ресурсам Ленинградской области, безвозмездную заготовку елей для личных нужд в регионе ввели для предотвращения незаконных рубок. Они как раз наносят ущерб природе, поскольку деревья бесконтрольно рубят в тех местах, где это не предусмотрено. Поход в лес с топором без договора на приобретение ели может привести к серьезным неприятностям. В предновогоднюю пору лесфонд активно патрулируют лесные инспектора и сотрудники полиции. В Архангельской области такие рейды обещают проводить даже 31 декабря.

За незаконно срубленную ель или сосну грозит административный штраф - от трех до пяти тысяч рублей. Кроме того, "черному" лесорубу придется возместить ущерб. Если он превысит пять тысяч, будет возбуждено уголовное дело. А если за елкой приехали на снегоходе или автомобиле, транспорт конфискуют как орудие незаконного промысла. Только ель "в законе", срубленная в правильном месте после прохождения всех процедур, не испортит ни праздник, ни окружающую среду.

Прямая речь

Николай Шматков, директор Лесной программы WWF России :

- Набирающий популярность экотренд в виде покупки елок в горшках в российских реалиях зачастую оказывается лишь красивым жестом, но не помогает восстанавливать лесные экосистемы. Чтобы такая елка дожила до весны, когда ее можно будет высадить в грунт, требуется довольно сложный уход на протяжении всей зимы, причем даже он не гарантирует выживание дерева. Так что покупка легальной ели - самое экологичное и эффективное решение.

Кстати

Мнение экологов о безвредности законных рубок елей разделяют далеко не все россияне. Так, жители села Усть-Уса в Республике Коми в этом году собрали 140 тысяч рублей на покупку большой искусственной елки. Сбор обосновали стремлением беречь природу. Прежде на главной площади села устанавливали только живые деревья, которые заготавливали по всем правилам за 200-300 рублей. Искусственная ель с доставкой из Томска в итоге обошлась сельчанам в 48 тысяч рублей, остальную сумму они решили потратить на праздничную иллюминацию и фейерверк.

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