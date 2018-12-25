На Октябрьской железной дороге, как и во всей структуре РЖД, активно внедряют принципы международного движения Vizion Zero. Россия присоединилась к этому проекту в декабре прошлого года, и холдинг "РЖД" одним из первых получил сертификат о партнерстве в рамках программы "нулевого травматизма". Можно ли полностью свести на нет ЧП на железной дороге и может ли соблюдение техники безопасности победить знаменитый "авось", "Российской газете" рассказал и. о. главного инженера Октябрьской железной дороги Виктор Иванов.

Виктор Иванович, что собой представляет программа "нулевого травматизма" и как она реализуется?

Виктор Иванов: Мы должны прилагать все усилия, чтобы количество трагедий свелось к нулю. Фото: Пресс-служба АО ОЖД

Виктор Иванов: Культурой охраны труда на железной дороге, безусловно, занимаются не с момента получения сертификата международного проекта, а как минимум последние пятьдесят лет.

А на протяжении последних трех лет у нас действует программа комплексной системы оценки состояния охраны труда на производственном объекте. Один из базовых принципов этой концепции - "Выявлять угрозы - контролировать риски", он, кстати, полностью совпадает с главным пунктом программы Vision Zero.

Работа ведется достаточно большая. В первую очередь ОЖД занимается анализом каждой нештатной ситуации. Выявляются причины несчастных случаев, факторы, которые могут привести к ЧП. Причем специалисты изучают не только те ситуации, которые произошли и где пострадали люди, но и предотвращенные случаи.

По итогам формируются программы, направленные на снижение факторов риска.

Внедряется очень много технологических новаций, которые призваны обезопасить сотрудников, здесь, конечно, большую роль играет автоматизация.

Обновление оборудования - достаточно дорогое мероприятие, тем не менее в компании всегда затраты на охрану труда в полтора-два раза превышали те 0,2 процента от производственных расходов, которые предприятия обязаны тратить по трудовому законодательству.

Внутренняя программа по улучшению условий труда год от года только увеличивается. Например, в 2018-м финансирование данной статьи на Октябрьской дороге оценивалось в 2,1 миллиарда рублей, но уже сейчас, подводя предварительные итоги, могу сказать, что фактическая сумма, потраченная на улучшение условий труда, будет выше.

Как мотивировать сотрудника соблюдать технику безопасности?

Виктор Иванов: Здесь есть два основных направления. Во-первых, ведется обучение руководителей среднего звена. Для них приоритетным должно быть не выполнение плана, не закрытие какого-нибудь отчета - важно, чтобы на первом месте была безопасность. Но в таких вопросах мало одних разговоров и абстрактных суждений. За руководителем среднего звена закрепляется куратор по вопросам безопасности, это один из его непосредственных начальников. Также "нулевой травматизм" входит в число показателей KPI, плюс ко всему у нас на предприятиях есть общественные инспекторы по охране труда. Зачастую это сотрудники, работающие на базовых позициях. Если они видят какие-то отклонения в работе или понимают, что, например, оборудование неисправно, то незамедлительно фиксируют эту ситуацию в специальном журнале. Такая запись не имеет статуса приказа, это рекомендация, но довольно настоятельная. И на местах проблему исправляют довольно быстро.

Таким образом, создается система, когда руководитель может быть эффективным только в том случае, если соблюдает технику безопасности.

Приоритетным должно быть не выполнение плана, не закрытие какого-нибудь отчета - важно, чтобы на первом месте была безопасность

Своя система мотивации есть и для сотрудников на рядовых позициях.

Например, недавно на полигоне Октябрьской железной дороги прошел смотр-конкурс на лучшее структурное подразделение по развитию культуры безопасности труда. Победители получили дипломы от начальника железной дороги и денежные вознаграждения. Также всячески стимулируется активность сотрудников, их неравнодушие. Важно, чтобы люди не проходили мимо нарушений, а сообщали о них, принимали меры к их устранению. Конечно, нельзя утверждать, что мы достигли стопроцентного успеха в этом направлении, но я вижу, что с каждым годом сознательность сотрудников повышается. Люди понимают, что их собственная безопасность зависит в первую очередь от них самих.

Каковы результаты? Удалось ли снизить травматизм?

Виктор Иванов: Да, мы видим улучшение статистических показателей. Производственный травматизм снизился в два раза. На восемь процентов снизился непроизводственный травматизм, когда несчастные случаи происходили не с сотрудниками ОЖД, но на объектах Октябрьской железной дороги. Тем не менее, за любой статистикой стоят люди, их семьи. И мы должны прилагать все усилия, чтобы количество трагедий свелось к нулю. Пока же у нас есть понимание того, что подавляющее большинство ЧП происходит из-за человеческого фактора. Пробудить социальную ответственность в сотрудниках ОЖД в этом плане проще, чем среди пассажиров, провожающих или просто прохожих, которые пересекают железнодорожные пути. С начала 2018 года на объектах Октябрьской железной дороги получили травмы 228 человек, из них 158 человек погибли.

Судя по сводкам происшествий, часто жертвами становятся взрослые люди, которые по непонятным причинам оказываются на пути идущего поезда. Можно ли как-то предотвращать такие ситуации?

Виктор Иванов: В прошлом году в центре внимания многих петербуржцев был железнодорожный переход на Туристской улице. За несколько месяцев там погибли семь человек. Причем этот переход оснащен всеми необходимыми техническими устройствами, отвечает всем нормативам. Там имеются накопительные площадки, где можно развернуться, дорога идет "змейкой", чтобы человек обязательно посмотрел и направо и налево, работает световая и звуковая сигнализация, установлены знаки безопасности. После череды трагедий стало очевидно, что ситуация требует реагирования, причем нестандартного.

Проанализировав каждый несчастный случай, мы поняли, что все пострадавшие по каким-то причинам не видели сигнала светофора и не слышали звонка. Оказалось, что погибшие молодые люди были в наушниках и в капюшонах, еще один пострадавший - пенсионер, пользовался слуховым аппаратом. Мы поняли, что нужна предупреждающая система, когда человек смотрит не вверх или по бокам, а вниз, под ноги.

И тогда на Туристской улице был обустроен единственный в России железнодорожный переход, где на расстоянии одного метра с обеих сторон от железнодорожного пути в асфальт вмонтирована светодиодная полоса с ударопрочным покрытием. Она синхронизирована со световой сигнализацией.

После "апгрейда" перехода на этом участке не зафиксировано ни одного несчастного случая. Сейчас Октябрьская железная дорога обратилась к руководству компании с предложением реализовать такой проект на других железнодорожных переходах с большим пешеходным трафиком.

А можно ли как-то добиться, чтобы люди в целом старались соблюдать правила дорожного движения, не выезжали на переезды, не перебегали дорогу перед идущим поездом?

Виктор Иванов: Мы регулярно об этом говорим. Обучать правилам поведения на железной дороге нужно еще со школы, причем с младших классов. По нескольку раз в год перед каникулами наши сотрудники обходят школы, которые расположены вблизи железнодорожных путей, проводят классные часы, беседуют с ребятами. Если младшим объясняют правила, то старшим рассказывают об опасности зацепинга, эта тема тоже, увы, актуальна. Но тем не менее я считаю, что многие вещи должны идти из семьи. Родители должны обучать детей поведению на дороге, демонстрировать собственным примером соблюдение правил. Ведь в конце концов от этого зависят жизнь и здоровье.

Кстати

"Соблюдать правила - просто"

Олег Милушкин, машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Выборг ОЖД, работает по профессии уже более 20 лет. Вначале водил электрички от Финляндского вокзала в Петербурге, потом переехал в Выборг и теперь управляет грузовыми составами весом по несколько тысяч тонн. Милушкин - один из самых активных участников программы по повышению культуры безопасности в ОЖД. Находясь на маршруте, он регулярно предупреждает дежурных смежных станций и машинистов составов, идущих спереди и сзади, о нештатных ситуациях, например о деревьях на путях. Один раз Милушкину с напарником даже пришлось убирать дерево, упавшее на рельсы.

- В Ленинградской области в силу климатических особенностей деревья падают часто, особенно в межсезонье. Они задевают провода, висят на контактных опорах, а там напряжение 3,5 тысячи киловольт. Вторая опасность - когда дерево падает на рельсы. Если на него наедет поезд, то возможен сход с рельсов, это чревато травмами машинистов, они примут на себя основной удар, могут пострадать пассажиры, - говорит Олег Милушкин.

Находясь в кабине, машинист следит за дорогой, одновременно фиксирует состояние путей, контактных опор, мостов. Милушкин признается: это совсем не сложно.

- За все годы, что я работаю, мы видели разное, - говорит машинист. - Все помнят, как в девяностые люди массово переходили пути, например, по дороге с садоводств, проникали на объекты железной дороги. Сами составы тогда были изношенными, морально устаревшими. Сейчас ситуация кардинально изменилась. Построено множество переходов, виадуков, по железной дороге ходят обновленные пассажирские и грузовые составы. И культура граждан тоже повысилась. Если раньше нарушения правил безопасности встречались повсеместно, сейчас это все-таки редкость.

Справка "РГ"

Концепция Vision Zero базируется на том, что несчастные случаи можно предотвращать, если выявить их причину. Для сведения травматизма к нулю разработаны семь правил, которые создатели программы называют золотыми. К ним относятся управление рисками, целеполагание, работа над совершенствованием охраны труда, достижение лидерства через соблюдение принципов охраны труда, обеспечение безопасности производственных помещений, повышение квалификации сотрудников и их мотивация.