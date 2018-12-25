В Мурманской области стартует первый пилотный проект по раздельному сбору мусора. В 2019 году учиться сортировать твердые коммунальные отходы (ТКО) будут жители города Полярные Зори, а в 2020-м региональные власти намерены вводить эту форму повсеместно. Но если с технологиями раздельного сбора отходов нет особых сложностей, то организационная сторона вопроса оставляет желать лучшего - в регионе пока нет инфраструктуры, позволяющей вывозить и хранить разные фракции ТКО, не перемешивая их. Эксперты предвидят и другие сложности, связанные с содержанием контейнерных площадок и теми суммами, которые предстоит выплачивать гражданам за вывоз мусора.

В поисках активистов

- По данным регионального оператора по обращению с ТКО, жители Полярных Зорь готовы к раздельному сбору по крайней мере двух фракций отходов, - отметил вице-губернатор Мурманской области Евгений Никора. - Готовы собирать четыре или пять фракций, сказать пока сложно. В каждом муниципалитете будут выявляться группы активных граждан, готовых участвовать в этой работе.

Глава Полярных Зорь Максим Пухов настроен менее оптимистично, хотя соглашается с необходимостью создания инициативных групп жильцов. По его словам, далеко не все местные жители готовы к этому.

- Население в одночасье не может перейти к раздельному сбору, это нужно постепенно делать, одновременно подробно информируя граждан, - считает он. - Надо начинать с малого. Мы не должны допустить такой ситуации, когда люди собирают мусор раздельно, а на свалке все смешивается. Нужно, с одной стороны, приучить людей к раздельному сбору, с другой - наладить все процессы по переработке.

Внедрить подобную практику в Мурманске уже пытались. Первый пилотный проект в рамках муниципальной программы по управлению отходами прошел в январе - марте 2011 года на улицах Гвардейской, Книповича, Полярные Зори и Радищева, где появились 22 новых мусорных контейнера приятного зеленого цвета. С их помощью мурманчанам предлагали сортировать отходы: пластик отдельно от стекла, бумагу - от металла. Причем участвовали в процессе жильцы пяти- и девятиэтажек, то есть и те, у кого есть мусоропровод, и те, у кого его нет.

Внедрить подобную практику в городе уже пытались. Тогда к сортировке "приучили" только 4 процента жильцов

Крышки контейнеров были закрыты на замки, ключи от которых выдавали водителям мусоровозов. Сами жильцы должны были выбрасывать отходы через небольшое отверстие сбоку. Правда, не все граждане действовали правильно, и зачастую фракции отходов смешивались. Специально нанятым работникам приходилось вручную сортировать содержимое контейнеров в отдельном помещении.

- Принять участие в проекте могли около 10 тысяч жителей микрорайона, но когда мы подводили результаты, то оказалось, что фактически сортировали свой мусор только четыре процента жильцов, - сообщила в одном из интервью Елена Макарова, которая в то время возглавляла муниципальное предприятие, занимавшееся этим проектом.

Тем не менее за три месяца было собрано две тонны бумаги, 210 стеклянных бутылок и почти 910 килограммов стеклобоя, 157 килограммов металлов и 50 килограммов пластика.

Затем в 2014 году селективный сбор отходов стала внедрять коммерческая компания, которая занималась вывозом мусора в Мурманске. Для раздельного сбора пластика и стекла на контейнерных площадках города было установлено более 40 решетчатых контейнеров. В 2015 году появилось еще 165 контейнеров. И процесс понемногу пошел, констатируют эксперты. На 2017 год в Мурманске насчитывалось 250 сетчатых контейнеров для раздельного выброса мусора, и если раньше они наполнялись медленно, то уже в мае прошлого года их вывозили каждую неделю. Значит, люди стали сознательнее, считает координатор проекта "Генеральная уборка" в Мурманской области Андрей Антонов.

Закроют ли мусоропроводы?

Но затем многие контейнеры для раздельного сбора мусора исчезли - в 2018 году компания решила прекратить селективный сбор отходов, так как обращение с ТКО теперь возложено на регионального оператора.

- Организацией этого процесса будем заниматься мы, - пояснил представитель компании-регоператора Виталий Измайлов. - В соглашении между нами и правительством Мурманской области четко прописано, что региональный оператор должен содействовать организации раздельного сбора твердых коммунальных отходов на территории области. У нас, кстати, тоже есть мусоросортировка, мы отсортировываем пластик, стекло, картон и так далее. Например, бумага и картон упаковываются в тюки и хранятся на территории экотехнопарка - комплекса по обращению с ТКО, который был построен в 2017 году возле поселка Междуречье. Затем отсортированные фракции отправляются на переработку. Технологий существует масса, изобретать велосипед не придется.

Контейнерным площадкам нужны хозяева

По словам Измайлова, в Полярных Зорях появятся прессы или другие устройства, позволяющие уменьшить затраты на перевозку отсортированных отходов. Существует техника, которая позволяет перевозить разные фракции мусора без перемешивания. Если это будет выгодно, такие отходы повезут в экотехнопарк. Кроме того, комплекс по частичной сортировке отходов предполагается построить и в Мончегорске, который гораздо ближе к Полярным Зорям, чем Междуречье. Но экономическую целесообразность того или иного способа вывозить отсортированный мусор еще предстоит просчитать, чтобы введение этой системы не отразилось на плате населения за услугу по вывозу ТКО.

- Но вопрос не только в организации вывоза раздельно собранных ТКО, - отметил Виталий Измайлов. - Должны быть разработаны механизмы, побуждающие людей сортировать отходы. От жильцов домов с мусоропроводами этого добиться невозможно. Допустим, должно произойти закрытие мусоропроводов. Но мусоропровод - это общедомовое имущество, и никто не сможет просто так принять волюнтаристское решение закрыть мусоропроводы без согласия жильцов. Здесь тоже предстоит найти организационное решение. В Полярных Зорях с этим проще, там мало домов с мусоропроводами. В Мончегорске и Мурманске с этим сложнее, там таких домов много. Здесь огромное значение имеет работа муниципалитета.

По мнению экспертов, это решение вряд ли будет особенно популярным, но технически этот вопрос решаем: достаточно установить на контейнерной площадке возле дома дополнительные контейнеры для металла, стекла, бумаги и пластика, а затем не пожалеть сил на то, чтобы доходчиво объяснить гражданам, для чего это нужно, считает председатель правления Союза жилищно-коммунальных предприятий (СЖКП) Мурманской области Юрий Дунин. Большинство жильцов это поймут. Но вопрос в другом: кто будет отвечать за содержание контейнерных площадок? "РГ" уже сообщала об этой проблеме, которая до сих пор решается с большим скрипом. Напомним, сегодня много неясностей с тем, кому должны принадлежать контейнерные площадки. Если такая площадка находится на земле муниципалитета или на отмежеванном и поставленном на кадастровый учет земельном участке, принадлежащем жильцам того или иного дома на правах общего имущества, то никаких вопросов нет. Но как быть, если контейнерная площадка находится на неотмежеванном участке, на котором к тому же располагается несколько домов? Сегодня это головная боль управляющих компаний, хотя по закону контейнерные площадки на неотмежеванных участках нельзя считать имуществом жильцов.

- Еще один проблемный вопрос - понятие "сбор отходов", - добавляет Юрий Дунин. - Если жильцы пятиэтажек сами собирают мусор и несут его к контейнерам, то в девятиэтажных домах они выбрасывают мусор в мусоропровод, а дальнейшим его сбором занимается управляющая компания. В этом случае региональный оператор должен заплатить УК за сбор отходов. На мой взгляд, оператору выгоднее сделать так, чтобы жильцы мусоропроводами не пользовались, и избавиться от необходимости платить УК. Многие их них, готовясь к этому, заранее внесли в расходную строку по содержанию общедомового имущества плату за сбор отходов. Это объяснимый шаг: управляющим компаниям нужны деньги на обслуживание контейнерных площадок, поскольку власти штрафуют УК, если площадка завалена мусором.

Необходимость реформировать обращение с отходами не вызывает сомнений ни у кого. Хорошим примером может служить Европа, где раздельный сбор мусора давно стал обыденностью. Но эксперты сходятся во мнении, что внедрение новой системы по обращению с отходами должно быть проработано более тщательно, а информация об этом должна быть своевременно донесена до граждан.

P.S.

С 2019 года, когда вступят в силу новые тарифы за вывоз мусора, разработанные по предложению регионального оператора, плата за эту услугу для граждан может сильно возрасти. К этому выводу пришли эксперты СЖКП, которые сравнили нынешние расходы на вывоз мусора для граждан и будущий уровень этих затрат с 1 января 2019 году. Напомним: если раньше плата за мусор начислялась исходя из площади жилья, то теперь она переходит на "подушевой" принцип - 136,6 рубля с одного человека. Анализ показал, что в муниципалитетах этот рост будет очень разный. Например, в селе Умбе сегодня плата за вывоз мусора в пересчете на одного человека составляет 119,5 рубля, в Мурманске - 52 рубля, в городе Заполярном - 28 рублей. Для семьи из четырех человек, которая живет в квартире площадью 54 квадратных метра, повышение платы за вывоз мусора вырастет в 2,3 раза-для Умбы, в 3,5 раза -для Мурманска и в 11,5 раза -для Заполярного.