Новгородский чиновник ответил за долгострой и ущерб бюджету

Новгородский областной суд поставил точку в деле бывшего руководителя департамента строительства и дорожного хозяйства региона. За превышение должностных полномочий и пятимиллионный ущерб областному бюджету экс-чиновника приговорили к реальному лишению свободы - двум с половиной годам в колонии общего режима.

Уголовное дело связано с известным новгородским долгостроем - физкультурно-оздоровительным комплексом в Окуловском районе. Чиновник заключил в сентябре 2013 года государственный контракт на возведение ФОКа стоимостью более 128 миллионов рублей.

Подрядчик обязался построить спортивный центр за два с половиной года.В ноябре 2015-го, за три месяца до предполагаемой сдачи объекта в эксплуатацию, глава департамента заключил дополнительное соглашение о выплате аванса, противоречащее изначальным условиям контракта. Подрядчик при этом уступил права требования субподрядной организации.

В результате на счет субподрядчика поступили серьезные бюджетные средства - 20 миллионов рублей.Однако строители свой аванс отработали не на сто процентов. Как установили следователи и суд, ни подрядчик, ни субподрядчик не выполнили мероприятия стоимостью более 5,7 миллиона рублей. То есть из-за аванса, не предусмотренного контрактом, бюджет этих денег лишился.

Позже департамент расторг договорные отношения с подрядчиком. ФОК достроила другая компания, его открыли с двухлетним опозданием в марте текущего года.

Итоговая стоимость объекта превысила сумму, изначально прописанную в контракте, на 20 миллионов рублей

Чтобы спортивный центр все-таки заработал, бюджету пришлось выделять дополнительные средства. Итоговая стоимость объекта превысила сумму, изначально прописанную в контракте, на 20 миллионов рублей.

- Уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий" возбудили на основании материалов прокурорской проверки, - сообщила старший помощник прокурора Новгородской области Елена Григорьева. - В апелляции осужденный и его адвокат указали на суровость решения Новгородского районного суда, просили назначить лишение свободы условно. Однако судебная коллегия по уголовным делам Новгородского областного суда оставила апелляционные жалобы без удовлетворения, а приговор - без изменения. Приговор вступил в законную силу.