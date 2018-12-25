В Петербурге и Ленинградской области каждый год скапливается более 60 тысяч тонн автопокрышек, требующих утилизации. Активисты-экологи, которые провели минувшим летом акцию по сбору брошенных на обочинах дорог автопокрышек, только за три июльских дня собрали 43 тонны этого специфического мусора! При этом, по статистике, в Северной столице утилизируется только до 20 процентов общего объема отработанных шин.

Большинство резиновых колес, отслуживших свое, остаются на обочинах и загрязняют окружающую среду, отмечают эксперты. И хотя отработанные автопокрышки относятся к IV, малоопасному классу отходов, они наносят существенный вред окружающей среде: ведь машинная резина при попадании в грунт разлагается более 100 лет. Полимеры данного типа огнеопасны, при сжигании они выделяют ядовитые вещества.

Брошенные без утилизации автопокрышки - административное нарушение, оно карается штрафом в размере двух тысяч рублей для граждан и до двухсот пятидесяти тысяч рублей - для организаций. Но определить нарушителей непросто.

При этом утилизировать автопокрышку, ставшую ненужной, в Санкт-Петербурге достаточно проблематично, отмечают автолюбители. Официально это можно сделать сегодня одним путем: отвезти колесо в шиномонтаж и, заплатив там энную сумму, избавиться от вредного хлама.

У экологов, изучающих эту проблему, появилось другое предложение: обязать владельцев экомобилей, работающих в городе, собирать, кроме опасных отходов, еще и старые автопокрышки. Однако в комитете по благоустройству к этому предложению отнеслись скептически.

Автомобильные покрышки, как следует из официального ответа, не относятся к твердым коммунальным отходам (ТКО) в соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов. А ввиду ограниченных бюджетных средств экобоксы и экомобили в Петербурге принимают лишь ртутные лампы , термометры, батарейки и малогабаритные аккумуляторы. В будущем году планируется этот список расширить за счет компьютеров и периферийных устройств. Надо сказать, что за текущий год таким образом было собрано порядка 50 тонн опасных отходов. А всего в городе работают 381 экобокс и семь экомобилей, что, конечно, не отвечает в полной мере потребностям горожан.

При этом сбор покрышек может стать вполне доходным бизнесом. Из старых колес можно получать резиновую крошку для изготовления покрытий стадионов, спортивных и детских игровых площадок. Из двух легковых автопокрышек можно сделать один квадратный метр спортивного покрытия.

По словам экспертов, сейчас в городе действуют и бесплатные пункты утилизации, но все они, как правило, расположены в окраинных районах города и не предоставляют услуг по доставке. Экомобили, собирающие покрышки, могли бы кардинально изменить ситуацию с утилизацией шин.