Новости

В Симферополе на реконструкцию набережной потратят 550 млн рублей 15:16
Не менее 50 человек погибли в автокатастрофе в ДРК 15:14
Андрей Мягков раскритиковал продолжение "Иронии судьбы" 15:12
Два человека ранены во время стрельбы на Ставрополье 15:11
В Саратовской области автобус с хоккеистами спасли из снежного затора 15:06
В Петербурге пропал грузовик с мясом 15:03
Видео: Запускаем пиротехнику вместе со спасателем МЧС 14:56
В Барселоне водителей автобусов попросили всегда носить ключи с собой 14:55
Марат Хуснуллин: Реновационное жилье на рынок выставляться не будет 14:49
В Кремле не получали письмо Каддафи 14:47
Путин приедет в Сербию в январе 14:43
В Кремле не будут созывать экстренные совещания по ценам на нефть 14:42
В Нижнем Тагиле заключенные начали производство хозтоваров 14:34
В Кремле не подтвердили подготовку визита Эрдогана 14:31
США планировали создать в Крыму опасную биолабораторию 14:29
Новый "бюджетник" Lada: названа цена 14:25
Бывший французский министр возглавит работу по развитию новой Москвы 14:20
В Великобритании зафиксировали рекордное количество бездомных 14:15
Песков заявил о несерьезности Telegram-каналов 14:10
У берегов Тамани сел на мель иностранный сухогруз 14:07
Рябков указал на востребованность встречи Путина и Трампа 14:05
Фрегат ЧФ "Адмирал Эссен" вернулся в Черное море 14:04
Путин и Лукашенко обсудят нюансы налогового маневра 14:01
За 2018 год в столице построено 127 км новых дорог 14:00
Москвича оштрафовали за катание сына с горки 13:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Подорожают ли турпутевки в новом году
Подорожают ли турпутевки в новом году
Задайте вопрос главе департамента культурного наследия Москвы Алексею Емельянову
Задайте вопрос главе департамента культурного наследия Москвы Алексею Емельянову
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
25.12.2018 13:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Колесо на обочине

Что делать с брошенными автомобильными покрышками
Текст: Ольга Юдина (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада №7753 (290)
В Петербурге и Ленинградской области каждый год скапливается более 60 тысяч тонн автопокрышек, требующих утилизации. Активисты-экологи, которые провели минувшим летом акцию по сбору брошенных на обочинах дорог автопокрышек, только за три июльских дня собрали 43 тонны этого специфического мусора! При этом, по статистике, в Северной столице утилизируется только до 20 процентов общего объема отработанных шин.

Большинство резиновых колес, отслуживших свое, остаются на обочинах и загрязняют окружающую среду, отмечают эксперты. И хотя отработанные автопокрышки относятся к IV, малоопасному классу отходов, они наносят существенный вред окружающей среде: ведь машинная резина при попадании в грунт разлагается более 100 лет. Полимеры данного типа огнеопасны, при сжигании они выделяют ядовитые вещества.

В Петербурге приемники опасных отходов установили рядом с детсадами

Брошенные без утилизации автопокрышки - административное нарушение, оно карается штрафом в размере двух тысяч рублей для граждан и до двухсот пятидесяти тысяч рублей - для организаций. Но определить нарушителей непросто.

При этом утилизировать автопокрышку, ставшую ненужной, в Санкт-Петербурге достаточно проблематично, отмечают автолюбители. Официально это можно сделать сегодня одним путем: отвезти колесо в шиномонтаж и, заплатив там энную сумму, избавиться от вредного хлама.

У экологов, изучающих эту проблему, появилось другое предложение: обязать владельцев экомобилей, работающих в городе, собирать, кроме опасных отходов, еще и старые автопокрышки. Однако в комитете по благоустройству к этому предложению отнеслись скептически.

Автомобильные покрышки, как следует из официального ответа, не относятся к твердым коммунальным отходам (ТКО) в соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов. А ввиду ограниченных бюджетных средств экобоксы и экомобили в Петербурге принимают лишь ртутные лампы , термометры, батарейки и малогабаритные аккумуляторы. В будущем году планируется этот список расширить за счет компьютеров и периферийных устройств. Надо сказать, что за текущий год таким образом было собрано порядка 50 тонн опасных отходов. А всего в городе работают 381 экобокс и семь экомобилей, что, конечно, не отвечает в полной мере потребностям горожан.

Смольный сократил список принимаемых опасных отходов

При этом сбор покрышек может стать вполне доходным бизнесом. Из старых колес можно получать резиновую крошку для изготовления покрытий стадионов, спортивных и детских игровых площадок. Из двух легковых автопокрышек можно сделать один квадратный метр спортивного покрытия.

По словам экспертов, сейчас в городе действуют и бесплатные пункты утилизации, но все они, как правило, расположены в окраинных районах города и не предоставляют услуг по доставке. Экомобили, собирающие покрышки, могли бы кардинально изменить ситуацию с утилизацией шин.

Общество Экология Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле не подтвердили подготовку визита Эрдогана
Поезд с токсичным веществом заметили под Донецком
Шипулин завершает карьеру биатлониста
В Росавтодоре рассказали, на каких дорогах изменят скоростной режим
Голикова предложила ставить пациентов на учет после диспансеризации