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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Харвестер плюс форвардер

В Карелии планируют начать сборку белорусской лесозаготовительной техники
Текст: Светлана Цыганкова (Карелия)
Российская газета - Экономика Северо-Запада №7753 (290)
В Карелии планируют собирать белорусскую лезозаготовительную технику - харвестеры и форвардеры среднего и тяжелого классов. Предприятие рассчитывают разместить на промышленной площадке в Петрозаводске на базе Онежского тракторного завода.

Данный вопрос особенно тщательно рассматривали во время официального визита делегации Карелии в Минск. Первый заместитель министра промышленности Республики Беларусь Геннадий Свидерский сообщил, что в Карелии есть наибольший спрос на лесозаготовительную технику.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Почему в Карелии падает производство нерудных материалов

Действительно, есть. И в Петрозаводске во времена СССР работал один из крупных заводов, выпускавший знаменитые гусеничные тракторы "Онежец". Заводу уже 315 лет, он был основан по указу Петра I.

С 2007 года завод вошел в состав мощнейшей машиностроительно-индустриальной группы, объединяющей более 20 предприятий. Но былого масштаба уже нет. Онежский тракторный завод находится в стадии банкротства. Все корпуса, которые когда-то располагались в центре города, снесли. На их месте возводится малоэтажный жилой комплекс.

А вот белорусский завод после распада СССР выжил. Сейчас на предприятии собирают семь моделей лесных машин. Белорусские лесозаготовительные машины спиливают дерево за несколько минут, а затем после нескольких движений джойстиком оставляют готовые к транспортировке бревна. Стволы - без веток и заданной длины. Подобную технику для заготовки леса в СНГ практически никто не производит.

Создание производства в России говорит о признании компетенции белорусского производителя

- Создание подобного производства в России говорит о признании компетенции белорусского производителя, который хорошо зарекомендовал себя. Это одно. А второе - это пример интеграционного проекта Союзного государства. Важно, чтобы кооперация, которая есть между российскими и белорусскими предприятиями, подкреплялась новыми проектами, - прокомментировал договоренности первый заместитель министра промышленности Республики Беларусь Геннадий Свидерский.

С этим согласны и в Карелии. Как считает эксперт Валерий Никонов, для Онежского тракторного завода это может быть выходом.

- Арбитражный суд Карелии признал банкротом Онежский тракторный завод и принял решение о начале процедуры конкурсного производства, которая предполагает реализацию имущества должника. На момент собрания кредиторов в конце 2017 года общая сумма задолженности ОТЗ составляла 54 миллиарда рублей. Но и это еще не все. 21 января 2019 года Арбитражный суд Карелии начнет рассматривать иск Липецкого завода гусеничных тягачей, который вместе с Онежском тракторным заводом входит в одну группу, к карельскому предприятию о расторжении договора на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, заключенных еще в 2014-м, и сумма выплачена. Теперь эти миллионы хотят вернуть. Оба предприятия являются банкротами, - отметил Никонов.

А как у соседей

В Череповце уже запустили новую сборочную линию по производству тракторов по проекту "Союзный трактор". Мощность машины - 120 лошадиных сил. Сборочная линия в Череповце - это новый этап в развитии российско-белорусского машиностроительного кластера. Череповецкий литейно-механический завод - базовый в этом объединении.

Предприятие наращивает объемы сборки тракторной техники. Для сравнения: если в 2009 году здесь было выпущено 150 тракторов, то за 2016 год - уже 1750. А после запуска второй линии сборки их производство вырастет, по предварительным оценкам, до четырех тысяч тракторов в год.

Производство тракторов и специализированной техники было запущено в Череповце совместно с Минским тракторным заводом в 2010 году. С этого момента на литейно-механическом заводе собрали 10 тысяч белорусских тракторов, производство выросло в восемь раз. Выпускается 43 наименования спецтехники. На долю Вологодской области приходится 37,5 процента отечественного производства тракторов.

Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия СЗФО Вологодская область
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