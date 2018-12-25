В Петербурге построят самодвижущуюся платформу для изучения Арктики

В Петербурге на базе "Адмиралтейских верфей" началось строительство самодвижущейся платформы "Северный полюс". Это передвижная полярная станция, которая сможет дрейфовать по территории Северного Ледовитого океана и не заходить в порт два года.

Как сообщает Объединенная судостроительная корпорация, платформа относится к проекту 00903, возводится она по заказу Росгидромета. У платформы одна миссия - исследовательская.

Длина платформы - 83,1 метр, ширина - 22,5, водоизмещение - 10390 тонн. Экипаж составит 14 человек, также предполагается, что на судне будут работать 34 научных сотрудника.

Платформа имеет уникальную обтекаемую форму. Корпус изготовят из стали редкой марки, отличающейся повышенной прочностью, что в арктических широтах имеет принципиальное значение.

"Северный полюс" позиционируется как всесезонное судно. Здесь будут осуществляться геологические, океанографические, геофизические наблюдения. "Северный полюс" сможет двигаться во льдах без ледокола, также на корабле оборудуют вертолетную площадку.

Первые ледовые испытания макета корабля уже проведены. Сейчас закупается металл и необходимое оборудование. Завершить работы планируется в течение двух лет.