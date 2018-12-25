Новости

В Москве прохожего затянуло под снегоуборочный трактор 22:47
Путин увеличил ожидаемый период выплаты накопительной пенсии 22:16
На Павелецком направлении железной дороги откроется новая станция 21:47
Президент РФ подписал закон о повышении МРОТ в 2019 году 21:43
Путин ограничил проверки малого бизнеса 21:32
Володин предложил президенту оценить Конституцию на соответствие реалиям 21:28
При обследовании групп риска ВИЧ выявлен у двух жительниц Иркутска 21:26
Косачев на встрече с Путиным предложил создать "список Браудера" 21:09
Путин: Граждане в 2019 году должны почувствовать результаты от нацпроектов 20:55
Лицам предпенсионного возраста закрепят долю в наследстве 20:54
Церемония соединения дорог Северной и Южной Кореи пройдет 26 декабря 20:43
Путин подписал закон о компенсациях инвесторам игорных зон 20:42
Путин подписал закон о любительской рыбалке 20:36
Особый порядок сделок с недвижимостью в Крыму продлят до 2023 года 20:20
Путин подарил собаку девочке из Липецкой области 19:53
В Москве удвоят штраф за неоплаченную парковку 19:50
В Дагестане после обрушения моста возбудили дело 19:48
Путин посмотрит свое интервью девушке из проекта "Мечтай со мной" 19:30
Классический "Чиполлино" "Союзмультфильма" станет сериалом 18:55
Видео: Дзюба потренировался с бойцом UFC 18:51
Вышла совместная коллекция "Союзмультфильма" и Bosco Fresh 18:43
У подорвавшегося на снаряде полицейского нашли военное оружие и боеприпасы 18:30
Каким будет внедорожник Aurus Komendant 18:17
В Иркутской области 95-летнему ветерану вернули похищенные награды 18:13
Таксист в Москве зажал руку полицейского и протащил его 50 метров 18:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Подорожают ли турпутевки в новом году
Подорожают ли турпутевки в новом году
Задайте вопрос главе департамента культурного наследия Москвы Алексею Емельянову
Задайте вопрос главе департамента культурного наследия Москвы Алексею Емельянову
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
25.12.2018 21:51
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Независимо от осадков

Смольный ввел штрафы за неубранный снег на крышах
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск №7754 (291)
Петербургских коммунальщиков будут наказывать за несвоевременную уборку крыш. Контролировать качество работ предписано с 1 ноября по 31 марта независимо от уровня осадков, а штраф для юридических лиц может достигать одного миллиона рублей.
Контролировать качество работ жилищников предписано с 1 ноября по 31 марта независимо от уровня осадков. Фото: Наталья Онищенко Контролировать качество работ жилищников предписано с 1 ноября по 31 марта независимо от уровня осадков. Фото: Наталья Онищенко
Контролировать качество работ жилищников предписано с 1 ноября по 31 марта независимо от уровня осадков. Фото: Наталья Онищенко

В этом году зима в Северной столице не очень снежная. В городе еще памятны трагедии прошлых лет, в результате которых погибли и пострадали люди. В частности, студентке Милане Каштановой восемь лет назад на голову упала глыба льда, девушка 10 месяцев провела в коме и с тех пор практически не встает, у нее проблемы с речью и головные боли. Тогда вину за произошедшее возложили на коммунальщиков, которые не огородили место проведения работ по очистке крыши.

Фото: РИА Новости
Рухнувшая кровля цеха в Подмосковье унесла жизни троих человек

Теперь в Смольном решили создать детальную инструкцию. Как поясняют в администрации Санкт-Петербурга, с этой целью выпущено специальное постановление городского правительства.

- Разработан порядок взаимодействия органов государственной власти Санкт-Петербурга по предупреждению опасных ситуаций, которые могут возникать из-за образования наледи на кровлях, - уточнили в Смольном. - Новый документ устанавливает порядок действий, если управляющие организации, ТСЖ, ЖСК и ЖК не выполняют свои обязанности.

Предполагается, что контролировать работу жилищников будут районные администрации, причем в два этапа: профилактически и после обнаружения проблемы.

Сначала проверяющие составят акт о несвоевременной или некачественной уборке крыши с фотофиксацией, а спустя сутки должны проверить, исправлена ли ситуация, и составить второй акт.

Либо о том, что нарушение ликвидировано и необходимости в проведении дополнительных работ за счет средств бюджета Санкт-Петербурга нет. Либо о том, что работы не выполнены, и в этом случае ответственных ждет наказание.

Фото: РИА Новости
В Гидрометцентре рассказали о погоде на Новый год

В соответствии с региональным законом об административных нарушениях "нарушение требований к зимней уборке объектов благоустройства и элементов благоустройства, в том числе неосуществление мероприятий по очистке кровель и иных поверхностей от снега и наледи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, на юридических лиц - от ста тысяч до одного миллиона рублей".

По мнению чиновников, эти средства позволят "частично компенсировать затраты города на ликвидацию опасных ситуаций и их последствий".

Решение о сумме штрафа будет принимать Государственная жилищная инспекция, если речь идет о многоквартирных домах, и Государственная административно-техническая инспекция - в случае обнаружения сосулек на зданиях нежилого фонда.

В городе еще памятны трагедии прошлых лет, в результате которых погибли и пострадали люди. В частности, на студентку Милану Каштанову восемь лет назад упала глыба льда, девушка 10 месяцев провела в коме и с тех пор практически не встает

Однако главное в новом постановлении Смольного - все-таки не сумма штрафа, а периодичность проверок. Согласно официальным данным, в Санкт-Петербурге 13,5 тысячи многоквартирных домов, крыши которых необходимо чистить от снега.

Администрации районов должны контролировать вверенную им территорию не менее двух раз в неделю, это 26 тысяч проверок в неделю силами районных чиновников.

Правда, ответственность за нарушение графика в новом постановлении не прописана.

В 2010 году губернатор Северной столицы Валентина Матвиенко обещала отправить чиновников, не справляющихся с уборкой города, "носки вязать". Однако никаких важных кадровых решений тогда не последовало. Суровость российских законов, как часто у нас бывает, компенсируется необязательностью их исполнения.

Справка "РГ"

Сообщить о некачественной уборке города - не только крыш, но и улиц - можно на "горячую линию", звонки принимаются круглосуточно по многоканальному телефону: 576-14-83. Кроме того, заявки можно направлять по телефону дежурной службы комитета по благоустройству Санкт-Петербурга: 314-60-13.

Если же в результате падения сосулек или наледи с крыши пострадал человек, прежде всего необходимо обратиться к врачу. В дальнейшем медицинское заключение может стать основанием для возбуждения уголовного дела по статье 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин исполнил мечту тяжелобольного мальчика
В правительстве раскрыли подробности новых санкций против Украины
В Кремле не подтвердили подготовку визита Эрдогана
Шипулин завершает карьеру биатлониста
В Росавтодоре рассказали, на каких дорогах изменят скоростной режим