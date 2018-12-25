Петербургских коммунальщиков будут наказывать за несвоевременную уборку крыш. Контролировать качество работ предписано с 1 ноября по 31 марта независимо от уровня осадков, а штраф для юридических лиц может достигать одного миллиона рублей.

В этом году зима в Северной столице не очень снежная. В городе еще памятны трагедии прошлых лет, в результате которых погибли и пострадали люди. В частности, студентке Милане Каштановой восемь лет назад на голову упала глыба льда, девушка 10 месяцев провела в коме и с тех пор практически не встает, у нее проблемы с речью и головные боли. Тогда вину за произошедшее возложили на коммунальщиков, которые не огородили место проведения работ по очистке крыши.

Теперь в Смольном решили создать детальную инструкцию. Как поясняют в администрации Санкт-Петербурга, с этой целью выпущено специальное постановление городского правительства.

- Разработан порядок взаимодействия органов государственной власти Санкт-Петербурга по предупреждению опасных ситуаций, которые могут возникать из-за образования наледи на кровлях, - уточнили в Смольном. - Новый документ устанавливает порядок действий, если управляющие организации, ТСЖ, ЖСК и ЖК не выполняют свои обязанности.

Предполагается, что контролировать работу жилищников будут районные администрации, причем в два этапа: профилактически и после обнаружения проблемы.

Сначала проверяющие составят акт о несвоевременной или некачественной уборке крыши с фотофиксацией, а спустя сутки должны проверить, исправлена ли ситуация, и составить второй акт.

Либо о том, что нарушение ликвидировано и необходимости в проведении дополнительных работ за счет средств бюджета Санкт-Петербурга нет. Либо о том, что работы не выполнены, и в этом случае ответственных ждет наказание.

В соответствии с региональным законом об административных нарушениях "нарушение требований к зимней уборке объектов благоустройства и элементов благоустройства, в том числе неосуществление мероприятий по очистке кровель и иных поверхностей от снега и наледи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, на юридических лиц - от ста тысяч до одного миллиона рублей".

По мнению чиновников, эти средства позволят "частично компенсировать затраты города на ликвидацию опасных ситуаций и их последствий".

Решение о сумме штрафа будет принимать Государственная жилищная инспекция, если речь идет о многоквартирных домах, и Государственная административно-техническая инспекция - в случае обнаружения сосулек на зданиях нежилого фонда.

В городе еще памятны трагедии прошлых лет, в результате которых погибли и пострадали люди. В частности, на студентку Милану Каштанову восемь лет назад упала глыба льда, девушка 10 месяцев провела в коме и с тех пор практически не встает

Однако главное в новом постановлении Смольного - все-таки не сумма штрафа, а периодичность проверок. Согласно официальным данным, в Санкт-Петербурге 13,5 тысячи многоквартирных домов, крыши которых необходимо чистить от снега.

Администрации районов должны контролировать вверенную им территорию не менее двух раз в неделю, это 26 тысяч проверок в неделю силами районных чиновников.

Правда, ответственность за нарушение графика в новом постановлении не прописана.

В 2010 году губернатор Северной столицы Валентина Матвиенко обещала отправить чиновников, не справляющихся с уборкой города, "носки вязать". Однако никаких важных кадровых решений тогда не последовало. Суровость российских законов, как часто у нас бывает, компенсируется необязательностью их исполнения.

Справка "РГ"

Сообщить о некачественной уборке города - не только крыш, но и улиц - можно на "горячую линию", звонки принимаются круглосуточно по многоканальному телефону: 576-14-83. Кроме того, заявки можно направлять по телефону дежурной службы комитета по благоустройству Санкт-Петербурга: 314-60-13.

Если же в результате падения сосулек или наледи с крыши пострадал человек, прежде всего необходимо обратиться к врачу. В дальнейшем медицинское заключение может стать основанием для возбуждения уголовного дела по статье 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".