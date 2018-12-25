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25.12.2018 18:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Дольщику неважно, кто его обманул

На Дону прокуратура нашла в пять раз больше долгостроев, чем чиновники
Текст: Николай Грищенко, Ирина Поволоцкая
Российская газета - Экономика Юга России №7753 (290)
В Ростовской области выявлено 342 проблемных объекта долевого строительства, тогда как в официальном региональном реестре значится лишь 68. Действиям недобросовестных чиновников и сотрудников надзорных ведомств будет дана уголовно-правовая оценка. Об этом заявил на совещании в Ростове-на-Дону заместитель генерального прокурора России Андрей Кикоть.
Фото: Николай Гагарин/РГ Фото: Николай Гагарин/РГ
Фото: Николай Гагарин/РГ

Причина столь значительного расхождения данных в том, что большая часть недостроенных многоквартирных домов являются самовольно построенными по мошенническим схемам. Таковых 171. Неучтенными оказались и так называемые потенциально проблемные объекты, где строительство фактически не ведется, но юридически продолжается. В этом списке 103 здания.

Фото: Depositphotos.com
Госдума приняла закон об ужесточении контроля над средствами дольщиков

Присутствовавшие на совещании представители региона сослались на низкую правовую и финансовую грамотность населения, которое слепо доверяет предпринимателям, добровольно отдавая им деньги.  Однако такое объяснение не устроило заместителя генпрокурора России.

- В этом виноваты застройщики и муниципальные власти. Первые вводят в заблуждение дольщиков, вторые - не предпринимают положенных действий, чтобы предотвратить нарушение закона. Проблема в том, что люди вложили большие деньги в строительство жилья, но в установленные сроки квартиру не получили. И неважно, как их обманули, важно решить проблему и обеспечить соблюдение конституционных прав граждан, - подчеркнул Андрей Кикоть.

Причем все нарушения-то уже давно известны. В качестве примера было приведено обращение жильцов пятиэтажки в переулке Халтуринском, который пять лет назад был переоборудован в жилой дом из мебельной фабрики без получения необходимого разрешения.

- Квартиры в доме приобрели более 200 семей, за пять лет люди обустроили свой быт, платили налоги, квартирную плату, а теперь выясняется, что они живут в незаконно построенном доме. Куда смотрели муниципальные чиновники? - потребовал ответа начальник управления генеральной прокуратуры РФ в ЮФО Константин Сомов.

Фото: Reuters
Застройщикам ускорят переход на новые правила

Теперь по инициативе прокуратуры возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении застройщиков. Мэрия Ростова-на-Дону обратилась в суд, чтобы снести объект незаконного строительства. Кроме того, по словам прокуроров, только в Ростовской области разрешения на продление строительства выдают молниеносно и без тщательных проверок. Это позволяет недобросовестным застройщикам уходить от ответственности и распоряжаться деньгами дольщиков по своему усмотрению.

- К примеру, в Сочи на деньги дольщиков недобросовестные застройщики покупали предметы роскоши, вкладывали их в строительство кафе и личных особняков. А в Ростове вообще непонятно, куда они уходят, - заметил Константин Сомов.

Вопрос далеко не праздный, так как у многих уже осужденных мошенников не оказывается ни имущества, ни средств, чтобы рассчитаться с пострадавшими и оплатить снос самовольных построек.

Фото: depositphotos
Регионам помогут решить проблему недостроев

Принимаемые правительством Ростовской области меры признаны недостаточными, даже несмотря на то, что в нынешнем году свои проблемы с помощью государства решили 774 обманутых дольщика. Для разрешения ситуации до конца января правительство области вместе с органами прокуратуры сформирует обновленный реестр обманутых дольщиков. Кроме того, с нового года из казны Ростовской области будет субсидироваться завершение долгостроев.

- На достройку домов с высокой степенью готовности мы предусмотрели средства в областном бюджете на 2019 год. Тем не менее уже сейчас ясно, что этих мер недостаточно, - резюмировал Василий Голубев.

Поэтому уже в начале следующего года в регионе может появиться новый областной закон о принудительном изъятии проблемных объектов и передаче их новому застройщику. Такой способ успешно применяется в других российских субъектах.

Прямая речь

Владимир Якушев, министр строительства и ЖКХ:

- Органы власти не обязаны отвечать за достройку проблемного объекта. Любой дольщик - это соинвестор, он должен понимать риск и быть готовым разделить его со строительной компанией. Сегодня региональная власть добровольно решает проблемы обманутых дольщиков. Добросовестный налогоплательщик может задать вопрос: почему его налоги должны, допустим, идти не на благоустройство дворов, а на достройку жилья дольщика, который принял решение инвестировать в проект деньги добровольно? Тем не менее регионы по доброй воле включаются в решение проблем дольщиков.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
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