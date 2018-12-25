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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Крымский суд оставил под стражей еще пятерых моряков ВМСУ

Текст: Юлия Крымова (Симферополь)

Верховный суд Республики Крым сегодня отклонил апелляции еще пятерых моряков, которые находились на трех военных кораблях ВМСУ, задержанных в Керченском проливе 25 ноября.

Как и в отношении других 10 задержанных, апелляции которых были рассмотрены ранее, решение суда первой инстанции о нахождении моряков под стражей было оставлено в силе, Верховный суд РК отказался выпустить их на свободу.

Крымский суд отклонил апелляцию четырех моряков ВМС Украины

Всего в результате инцидента было арестовано 24 гражданина Украины, 20 из них в установленный срок подали апелляционные жалобы.

Задержанные находятся в московском СИЗО, а их жалобы суд рассматривает по видеоконференцсвязи.

Напомним, украинские военные моряки с трех судов ВМСУ задержаны пограничниками РФ 25 ноября из-за грубого нарушения режима государственной границы. Два бронекатера "Бердянск" и "Никополь", а также судно сопровождения "Яны Капу" маневрировали в Керченском проливе, отказываясь подчиниться приказам пограничников.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Провокация Украины в Керченском проливе
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