Несмотря на то что несколько крупных предприятий на юге России переживают сейчас не лучшие времена (крупнейшие заводы "Красный Октябрь" в Волгограде и "Красные баррикады" в Астрахани находятся в процедуре банкротства), в целом промышленность в уходящем году демонстрирует рост. Открываются новые линии, идет импортозамещение.

В индустриальном секторе Волгоградской области в этом году активно искали инвесторов для "Химпрома", открыли фабрику обожженных анодов на алюминиевом заводе, освоили выпуск новой продукции на Камышинском крановом заводе.

Скоро в прокате

И все же самой главной индустриальной новостью уходящего года в Волгограде стало то, что, несмотря на процедуру банкротства металлургического завода "Красный Октябрь", он продолжит выпускать продукцию. План вывода меткомбината из кризиса должны были подготовить к 1 декабря.

Но на запрос "РГ" в пресс-службе администрации региона ответили, что решения еще прорабатываются и дополняются. Иными словами, решения нет. Понятно одно: предприятие, проходящее процедуру банкротства, продолжит выпускать продукцию, а коллектив будет получать зарплату. При этом прошла информация о грядущих увольнениях на комбинате. Однако конкурсный управляющий Сергей Харченко заявил, что реальных сокращений не ожидается.

Пока заметны лишь юридические перемены. В декабре в Единый госреестр юрлиц внесли сведения о корпорации "Красный Октябрь" с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Учредителем ее является Корпорация развития Волгоградской области. Свежезарегистрированная организация займется выпуском стали в слитках, а также горяче- и холоднокатаным прокатом, выпуском труб, проволоки и т. д.

Уже не один год числится среди банкротов другой волгоградский гигант, "Химпром". Власти хотят сохранить здесь единую производственную площадку. Пока принято решение возобновить карбидное производство. Волгоградский электрометаллургический комбинат будет выпускать 72 тысячи тонн карбида в год на территории бывшего "Химпрома". По предварительным подсчетам, цена такого "воскрешения" - пять-семь миллионов долларов. Модернизация пройдет в два этапа. Начали готовить помещения и коммуникации, провели переговоры с поставщиками сырья. Выход на проектную мощность запланирован в 2019 - 2020 году. Проект позволит создать 150 новых рабочих мест.

Промышленная перезагрузка

В сложной ситуации оказался алюминиевый завод, на котором заморозили производство из-за нерентабельности. Но теперь там поставили новую анодную линию. Для этого построили четыре отделения, смонтировали газоочистные установки, в корпусе электролиза установили печь для обжига анодов, а в одном из цехов наладили производство прокаленного кокса. В модернизацию в общей сложности будет вложено около восьми миллиардов рублей. Производство составит 104 тысячи тонн обожженных анодных блоков в год.

Впервые на кране

Региональным центром промышленная перезагрузка в области не ограничивается. Например, на крановом заводе в Камышине впервые в этом веке освоили выпуск новой продукции благодаря политике импортозамещения. Камышане собрали новый автокран на вездеходном шасси. Его грузоподъемность равняется 25 тоннам. Длина стрелы - 21 метр. При создании этой техники были использованы отечественные разработки: 80 процентов деталей крана российские. В 2019 году намерены произвести 85 таких машин. Всего же в портфеле заказов - 269 единиц различной модификации.

Сейчас на заводе работают 270 человек. Но новые заказы потребуют дополнительных рук. Поэтому численность сотрудников в перспективе вырастет до 500. На волжском заводе химволокна наладили новое производство кордных тканей для шинной промышленности. Цена инвестпроекта - около 240 миллионов рублей. Для его реализации привлекались средства федеральной программы и регионального фонда развития промышленности.

- Наше предприятие единственное в России производит полиэфирные ткани для кордов. Однако на рынке сейчас 60 процентов занимает импорт, - говорит гендиректор компании Сергей Штепа. - Эта линия позволит прибавить к отечественным 40 еще десять процентов рынка. В дальнейшем рассматриваем возможность работать на экспорт, ведем переговоры с предпринимателями в Германии.

Новая линия даст 1,8 миллиона погонных метров пропитанных полиэфирных тканей в год. При выходе на проектную мощность дополнительные налоговые поступления в бюджет региона и РФ достигнут 78,5 миллиона рублей.

Кассовые сборы

О росте промышленности региона говорит и статистика. По данным комитета промышленности и торговли Волгоградской области, за девять месяцев текущего года в рамках реализации индустриальных инвестпроектов освоено 42,6 миллиарда рублей, что на 3,1 миллиарда больше, чем за аналогичный период 2017 года.

- В регионе с 2014 года реализовано 43 инвестиционных проекта с общим объемом финансирования более 150 миллиардов рублей. Около 30 предприятий воспользовались государственной поддержкой, им было выделено свыше 9,5 миллиарда рублей. В 2019 году мы планируем, что новыми участниками станут еще десять предприятий, - прокомментировал вице-губернатор Волгоградской области Роман Беков.

По объемам налоговых отчислений в региональный бюджет доля промышленности за три квартала составила 46 процентов, или 26,4 миллиарда рублей.

Комментарий

Дмитрий Калашников, председатель комитета по промышленности Волгоградской областной думы:

- Промышленные гиганты не столь гибки, как малые предприятия. Можно говорить о том, что последние более рентабельны. Но не надо забывать и о роли личности людей, управляющих промышленными предприятиями. Например, "Химпром" не за один день закрылся. Он умирал долго и мучительно. А похожее производство на "Каустике" удалось сохранить. Просто у предприятий были разные руководители. Алюминиевый завод не сворачивал бы производство, если бы не санкции. Поэтому дни больших заводов, думаю, еще не сочтены.

Как у соседей

В Астраханской области местом притяжения новых промышленных инвестпроектов стала особая экономическая зона "Лотос". Якорное предприятие здесь - судостроительный завод "Лотос", которое сейчас загружено заказами практически на сто процентов. С ноября пусконаладку начала компания, производящая геосинтетическую ткань для дорог. На первом этапе производительность линии составит более трех миллионов квадратных метров в год. А в перспективе производство вырастет в три раза. Поставлять ткань завод планирует не только в российские регионы, но и в прикаспийские страны. Общий объем инвестиций превысит 300 миллионов рублей.

Уже установлено оборудование и закуплено сырье еще для одного производства: российский инвестор планирует выпускать под Астраханью саморазлагающиеся трубки капельного орошения. Сейчас здесь ждут иностранных специалистов, которые должны обучить персонал работе на импортном оборудовании и уже в начале следующего года будут постепенно запускать производство. На юге России, который традиционно принято считать российским огородом, такая продукция должна быть востребована: на капельное орошение переходит все больше овощеводов, садоводов и виноградарей. Еще один резидент строит в ОЭЗ завод по производству шприцев третьего поколения.

В декабре список резидентов ОЭЗ пополнится еще двумя компаниями с проектами общей стоимостью более миллиарда рублей. Проект первой предусматривает производство системы очистки балластных вод, которую пока не выпускают в России. Новый астраханский резидент готов удовлетворить спрос отечественных судовладельцев на такую систему. Общие инвестиционные затраты оцениваются в 133,12 миллиона рублей. Вторая компания планирует наладить в ОЭЗ производство фотоэлектрических солнечных панелей из кремния. Основными потребителями этой продукции станут предприятия не только Южного федерального округа, но и других российских регионов, заинтересованных в развитии солнечных электростанций. Инвестор также планирует экспортировать панели в Иран и Казахстан. По словам генерального директора ОЭЗ "Лотос" Сергея Милушкина, практически все проекты направлены на импортозамещение и являются актуальными не только для Астраханской области и юга России, но и для прикаспийских государств.