На Кубани сотрудницы почтамта похитили 12 миллионов рублей

Полиция Кубани раскрыла крупное ограбление отделения почты в Горячем Ключе, где из сейфов пропали 12 миллионов рублей. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

- В городское отдел полиции обратилась сотрудница местного отделения почты с сообщением о крупной краже. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, изучили записи с камер видеонаблюдения и установили подозреваемых, - рассказали в ведомстве. - Ими оказались две жительницы Горячего Ключа 22 и 28 лет, обе сотрудницы почтамта. В ходе обыска по месту проживания одной из них полицейские обнаружили и изъяли похищенное.

Уже возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ - "Кража, совершенная в особо крупном размере". Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании им меры пресечения.