На Кубани шесть человек погибли в лобовом ДТП

В Кавказском районе Кубани в ночь с понедельника на вторник произошло лобовое ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения погибли шесть человек, в том числе несовершеннолетний пассажир. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, проверку по факту ДТП проводят сотрудники местной полиции.

Сообщение о ЧП поступило в дежурную часть ОМВД РФ по Кавказскому району сегодня около 00.50 часов. Прибывшие на место ДТП сотрудники ДПС и следственно-оперативной группы уже установили предварительные причины трагедии.

По данным полиции, на 115-м километре автодороги Темрюк-Краснодар-Ставрополь 37-летний водитель автомобиля ГАЗ-31105 выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с автомобилем Peugeot Boxer (за его рулем находился 43-летний мужчина).

Прямо на месте аварии погибли оба водителя, трое пассажиров отечественной легковушки, а также несовершеннолетний пассажир Peugeot.

В данное время по факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства случившегося.