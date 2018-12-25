Новости

Спутник выявил аномалию в районе обрушения хабаровской сопки 08:42
На Кубани шесть человек погибли в лобовом ДТП 08:40
Голикова предложила ставить пациентов на учет после диспансеризации 08:30
Новейший корвет "Громкий" вошел в состав ТОФ 07:48
В Кабуле жертвами атаки на правительственный комплекс стали 43 человека 07:32
На Камчатке следователи проверят данные об издевательствах над детьми 06:52
Двухлетний ребенок погиб при пожаре в Хабаровском крае 06:46
СМИ США сообщили о "шокирующем" оттоке населения из Нью-Йорка 06:17
Трамп принял приглашение Эрдогана посетить Турцию 06:05
Задержанного на Чукотке американца отправили в Москву 06:02
Трамп: С нетерпением жду встречи с Ким Чен Ыном 05:36
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,1 05:12
В Великобритании запретили продажу котят и щенков через посредников 04:53
В Приморье сидящий в клетке медведь ранил человека 04:47
Автомобиль наехал на пешеходов в Ливерпуле 04:33
При крушении вертолета в Мексике погибли известные политики 04:19
Британские власти развернут по всей стране системы обнаружения дронов 04:19
Вулкан Этна активизировался на Сицилии 03:25
Эксперт ООН призвал США расследовать смерть ребенка на границе 03:14
Марокканские пограничники спасли более 200 нелегальных мигрантов 02:48
Саудовская Аравия оплатит восстановление Сирии вместо США 02:30
Новак: РФ гарантирует поставки газа в Европу при любых обстоятельствах 02:25
Летевший на Гавайи Boeing 737 вернулся в Канаду из-за неполадок 02:00
Глава Беларуси заявил о важности отношений с Россией 01:57
Трамп пожаловался на одиночество в Белом доме 01:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента культурного наследия Москвы Алексею Емельянову
Задайте вопрос главе департамента культурного наследия Москвы Алексею Емельянову
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
В "РГ" подведут итоги всероссийских проектов Вольного экономического общества
В "РГ" подведут итоги всероссийских проектов Вольного экономического общества
25.12.2018 08:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани шесть человек погибли в лобовом ДТП

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

В Кавказском районе Кубани в ночь с понедельника на вторник произошло лобовое ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения погибли шесть человек, в том числе несовершеннолетний пассажир. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, проверку по факту ДТП проводят сотрудники местной полиции.

Двухлетний ребенок погиб при пожаре в Хабаровском крае

Сообщение о ЧП поступило в дежурную часть ОМВД РФ по Кавказскому району сегодня около 00.50 часов. Прибывшие на место ДТП сотрудники ДПС и следственно-оперативной группы уже установили предварительные причины трагедии.

По данным полиции, на 115-м километре автодороги Темрюк-Краснодар-Ставрополь 37-летний водитель автомобиля ГАЗ-31105 выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с автомобилем Peugeot Boxer (за его рулем находился 43-летний мужчина).

Прямо на месте аварии погибли оба водителя, трое пассажиров отечественной легковушки, а также несовершеннолетний пассажир Peugeot.

В данное время по факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев назначил руководителем Росстата Павла Малкова
Матвиенко: Мы готовы направить делегацию в США
Появилось видео разрушенной "метеоритом" сопки в Хабаровском крае
Следствие ответит, кто и когда просверлил дыру в "Союзе"
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя