На Кубани при перестрелке в ночном клубе пострадали подростки

В кубанском городе Армавире произошла перестрелка в одном из ночных клубов города. Об этом "РГ" сообщил источник в правоохранительных органах региона.

- В одном из ночных клубов города произошел конфликт на бытовой почве между двумя компаниями молодых людей. По факту ЧП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, - сообщил оперативный дежурный пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По свидетельству очевидцев, в результате перестрелки из травматического оружия ранение груди получил 18-летний парень. Кроме этого, медицинская помощь якобы потребовалась 16-летнему подростку.

В то же время в полиции сообщили, что, по предварительным данным, в результате конфликта никто не пострадал.