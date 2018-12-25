Приведет ли онлайн-страхование к росту крымского страхового рынка?

Не менее 70 процентов страховщиков активно занимаются внедрением новых ИТ-продуктов и решений, половина из них - запуском онлайн-сервисов продвижения страховых продуктов. Для Крыма, на котором ведущие страховщики страны пока так и не появились из-за санкций, работая через посредников, онлайн-продукты делают такие услуги более доступными

Сейчас в России на первом месте по популярности продажи через интернет полисов ОСАГО. Возможность купить электронный полис автогражданки, которую страховщики должны предоставлять в обязательном порядке, значительно ускорила процесс цифровизации этого рынка. За истекшее время через интернет оформлено 2,7 миллиона договоров. Для сравнения: за 2016 год, когда страховщики продавали электронные полисы ОСАГО в добровольном порядке, заключено 330 тысяч таких договоров, а в 2015-м - 56 тысяч. В прошлом году на ОСАГО приходилось 90 процентов премий, собранных по результатам онлайн-продаж, в нынешнем году доля электронных полисов ОСАГО превышает 80 процентов. В РСА говорят, что перестали отслеживать электронную продажу, когда процент оформляемых через интернет полисов перевалил за половину, и занялись развитием других электронных сервисов.

- Мы сейчас вкладываем большие средства в совершенствование автоматизированной системы, чтобы она стала еще лучше, отвечала сегодняшним требованиям и имела возможности для дальнейшего расширения, - говорит исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев. - Мы видим, как много страховщиков продают электронные полисы, развивают свои мобильные приложения, внедряют европротокол в систему урегулирования убытков. Наша информационная система добавит к этому дополнительные сервисы. Кроме того, надеемся перейти к системе контроля с помощью фото- и видеофиксации, которая определит наличие полиса в нашей информационной базе при проезде автомобиля перед видеокамерой.

Этот процесс технологически сложен, поскольку в стране около 40 миллионов транспортных средств, и требуется синхронизация огромных баз данных. Поэтому РСА уже несколько раз переносил сроки начала реализации проекта, модернизируя информационную систему. В тестовом режиме в ближайшее время систему обкатают в Москве, а затем проект через ГИБДД будут распространять на другие регионы.

- К первому числу каждого месяца будет создаваться информационная база полисов, которые есть в системе РСА, - объясняет Уфимцев. - Если у зафиксированного камерой автомобиля на эту дату не было полиса в базе данных, через десять дней будет делаться повторная онлайн-проверка уже через информационную систему РСА. Это позволит убедиться, что у автовладельца действительно нет полиса и он так и не появился за эти 10 дней. Мы выбрали наиболее гуманный вариант, хотя в зарубежной практике, если на первое число у водителя нет полиса, он сразу же получает "письмо счастья" со штрафом.

Кроме того, в первом квартале 2019 года РСА планирует вывести на рынок обновленную версию разработанного еще в 2015 году мобильного приложения "ДТП-европротокол". Законодательные изменения разрешили оформлять европротокол не только, если участники ДТП согласны по всем пунктам, но и в случае разногласия, поэтому потребовались коррективы в приложении.

- Отправлять фотографии разрешено только через это приложение, потому что оно защищает их от изменений, то есть фото нельзя отредактировать, перефотографировать с другого телефона, - объясняет директор по информационным технологиям РСА Алексей Самошин. - Кроме того, приложение фиксирует координаты, где произошло ДТП, то есть идет привязка фото к геолокации.

В Крыму и Севастополе, где ведущие страховые компании не представлены, развитие онлайн-сервисов значительно упростит приобретение полисов и урегулирование убытков в сфере автострахования. Правда, по словам гендиректора института страхования при Всероссийском союзе страховщиков Павла Самиева, мошенничество при онлайн-продаже может быть больше, потому что нет того уровня экспертизы и осмотра, как в реальной жизни.

- В связи с этим многие страховщики опасаются продавать свои онлайн-продукты в проблемных регионах. Крым же для многих компаний сложный регион. И активное расширение онлайн-продажи, с одной стороны, даст предпринимателям возможность выйти на крымский рынок, избежав санкций и минимизировав издержки на содержание отделений, но с другой - увеличивает риск мошенничества, - добавляет эксперт.

Пока далеко не все страховые продукты продаются онлайн. Помимо автострахования через интернет продаются так называемые коробочные продукты страхования здоровья, от несчастных случаев, имущества, в том числе недвижимости и страхование при выезде за рубеж. В других сегментах страхования в РФ есть определенные ограничения. Тем не менее за первое полугодия 2018-го электронная продажа выросла по сравнению с тем же периодом предыдущего года более чем в 1,5 раза и достигла почти 3,2 миллиарда рублей. По итогам нынешнего года эксперты прогнозируют увеличение до шести миллиардов рублей, в 2019-году - до 8 - 9 миллиардов.

В стратегии развития страхового рынка РФ на 2019-2021 годы сказано, что сейчас в России только начинают реализовываться стартапы, развивающие цифровые технологии на страховом рынке (так называемые Insurtech-стартапы). Отечественный рынок еще находится в зачаточном состоянии по сравнению с международным - наибольшую активность проявляют страховые компании, входящие в банковские холдинги и имеющие доступ к наработкам материнских компаний в сфере финансовых технологий.

Комментарий

Игорь Юргенс, президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС):

- Необходимо улучшать электронные сервисы страхования, анализируя потребности водителей. Безусловно, страховщикам стоит думать о цифровизации бизнеса, потому что просто на маржинальности страхования через десять лет заработать будет больше нельзя. Надо менять сформировавшиеся модели работы с потребителем, совершенствовать процесс урегулирования убытков, предлагать новые и качественные продукты. В стратегии развития рынка страхования среди приоритетных направлений стоят развитие инфраструктуры страхового рынка, повышение доверия граждан к институту страхования, рост электронного страхования.