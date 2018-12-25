Сколько можно заработать народными промыслами

Хохломская, жостовская, палехская роспись, гжель, пуховые платки из Оренбурга - эти русские народные промыслы уже давно являются такими же устойчивыми брендами России, как черная икра, яйца Фаберже, балет и медведь с балалайкой. При этом уникальная продукция давно имеет только сувенирное значение. В каждом регионе страны есть собственные ремесленные традиции, пусть и не столь раскрученные.

Например, в Волгоградской области смешаны как казачьи традиции, так и обычаи более северных земель. Чтобы промыслы признали традиционными, они должны быть свойственны территории, на которой работает умелец. Звание мастера народных художественных промыслов заслуживают при неоднократном прохождении экспертного совета. Еще одно обязательное условие - это передача опыта младшему поколению. Специалисты в области декоративно-прикладного искусства, художники, искусствоведы, этнографы и музейные работники уже провели более 40 заседаний, на которых рассмотрели свыше тысячи изделий.

Любой желающий может представить свои изделия членам совета. Эксперты проверяют их художественную и историческую ценность. Сегодня в Волгоградской области работают 28 признанных мастеров, семь из которых получили почетный подтверждающий знак. Всего же арт-промыслом занимаются свыше полутора тысяч жителей.

- Мы содействуем их участию в выставках межрегионального уровня. Это визитная карточка нашей культуры. Традиционными промыслами в России занимаются в основном индивидуальные мастера. Но у нас есть пять предприятий и две организации. Они ведут хозяйственную деятельность, которая дает экономический эффект. Пуховые изделия урюпинской фирмы "Узоры" и фроловских "Арчединских узоров" знают многие. Продвигают за пределы области "Царицынскую игрушку". Представители "Дубовского казачества" и Донской оружейной фабрики также свидетельствуют, что их изделия можно выводить на уровень серийного производства, - прокомментировала "РГ" начальник управления регулирования торговой деятельности Волгоградской области Виолетта Калмыкова.

Перечень мест традиционного бытования утвержден, но он не является закрытым. Муниципалитеты сами ведут изыскания, какие же промыслы традиционны для их земель. Так, Иловлинский и Палласовский районы представили материалы о художественной обработке дерева.

Волгоградка Олеся Абрамова вышивает картины лентами и бисером. Это достаточно современная техника. Как отметили в областном краеведческом музее, такие материалы на Нижней Волге и на Дону использовались лишь для декорирования отдельных предметов, но не для создания самостоятельных произведений. Тем не менее картину "Русская краса" эксперты признали соответствующей критериям традиционности.

- Я с шести лет вышиваю. Освоила гладь, французскую и бразильскую вышивку. Свои работы дарю друзьям и родственникам. У самой практически ничего не остается. Изделия помещаю под стекло, потому что пыль их не щадит. Сейчас работаю над иконой Божьей Матери Семистрельной, специально получила благословение на это, - рассказывает Олеся.

Горожанка Екатерина Чугунова тоже ранее не связывала свое увлечение с народным промыслом. Однако, узнав о худсовете, решила представить свои куклы. Работы настолько заинтересовали экспертов, что некоторые включили в новогоднюю выставку в музее.

- Я самоучка, с детства любила рисовать. А после рождения второго ребенка стала делать куклы. Все вручную. Занимаюсь этим уже около двух лет. Я хотела донести красоту русского образа, характерную для разных эпох. На работу над одной куклой уходит неделя. У меня их покупают как игрушки для детей и как украшение для интерьера. Чаще работаю по конкретному заказу. Такие вещи достаточно востребованы представителями среднего класса: одна кукла стоит 3,5 - 4 тысячи рублей, - объяснила Чугунова.

Семейство Поповых продает поделки из дерева и металла. Мужчины, отец и сын, занимаются литьем и ковкой, воссоздавая орнаменты сарматов, древнего племени, населявшего поволжские степи задолго до прихода сюда русских.

- А я делаю браслеты и кулоны из ценных пород древесины. Более дешевое дерево годится для работы с детьми, чтобы они могли выжигать и расписывать поделки, - говорит Людмила Попова. - Но покупатели уже плохо воспринимают винтаж, настолько все привыкли к китайским подделкам. Когда видят специально состаренную вещь, считают, что надо подклеить краешек, чтобы было как новое. Охотники и рыболовы покупают кресала - они, в отличие от спичек, не боятся воды. Но, в основном, конечно, наши поделки идут как сувениры.

Чтобы сохранить ремесла в Волгоградской области рассматривают возможность включить мастерские в туристические маршруты.