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25.12.2018 18:58
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Подложи свинью под елку

Сорок два процента новогоднего бюджета - подарки
Текст: Лариса Ионова
Российская газета - Экономика Юга России №7753 (290)
Волгоградстат провел исследование, выяснив, что чаще всего покупают жители региона к новогоднему празднику. По мнению экспертов, самые желанные подарки - путешествия, смартфоны, хорошие книги, парфюмерия и шоколад. Причем шоколад - самый бюджетный вариант. Средняя цена на него - 78 рублей.

Самый же дорогой подарок - смартфон. На эту покупку в среднем нужно потратить 8210 рублей. Затем следует туалетная вода - 1695 рублей. Еще дарят игрушки, чаще всего - символ года. Как известно, наступающий 2019-й будет годом свиньи, поэтому многие найдут под елкой поросят.

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Какие подарки получат чиновники к Новому году

Популярным подарком вновь стала книга (ее средняя стоимость - 287 рублей). По словам представителя интернет-магазина Марии Еруновой, продажи книг в декабре выросли на 24 процента.

Посчитали статистики также затраты на развлечения в новогодние каникулы.

Посещение музея обойдется в среднем в 170 рублей, билет в кино - 246 рублей. Ужин в ресторане - 1971 рубль на одного, демократичный фастфуд - 176. А экскурсионная поездка на неделю по городам Европы облегчит кошелек на 37,6 тысячи рублей. Заветная мечта многих - зимняя сказка в Париже. Восемь дней экскурсий по Франции обойдется в среднем в 61,1 тысячи рублей с человека.

Между тем

Судя по исследованию Deloitte, новогодний бюджет среднестатистического россиянина в этом году составит 16900 рублей, что на четыре процента ниже прошлогоднего показателя (17600). В структуре трат 47 процентов занимают еда и напитки, 42 процента - подарки, 11 - развлечения. Потребители больше всего надеются на скидки и распродажи, практически каждый третий собирается потратить таким образом более 30 процентов своего новогоднего бюджета. Доля тех, кто планирует воспользоваться акциями и скидками, увеличилась с 53 процентов в 2017 году до 66 - в 2018-м. Как обычно, многие откладывают приобретения на потом. До 15 декабря совершают покупки 32 процента, после 15-го - 68 процентов.

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