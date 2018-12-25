В Крыму названа дата запуска движения по трассе "Таврида"

Движение легковых и грузовых автомобилей по трассе "Таврида" на участке протяженностью 190 километров от Керчи до Симферополя будет запущено в рабочем режиме в ночь с 30 на 31 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РК.

Автомобили пока поедут по двум полосам трассы - по одной в каждом направлении. При этом на участках в районе Приветного, Зуи и Донского введут временную схему движения. Так, в районе Приветного по временному участку придется ехать 700 метров, в районе пещеры перед Зуей - 900, в районе Донского - три километра.

На первой очереди трассы "Таврида" будет действовать ограничение скорости до 60 километров в час. Кроме того, дополнительные ограничения скорости предусмотрены в местах выезда на дорогу технологического транспорта. После завершения строительства и ввода дороги в эксплуатацию в декабре 2020 года максимальная скорость движения на всей протяженности трассы от Керчи до Севастополя составит 90 километров в час.

Минтранс РК заранее предупреждает водителей о необходимости заранее заправлять машины перед поездками по трассе. Ведь многофункциональные зоны и новые автогазозаправки еще только проектируются. И на 70-километровом участке от села Батальное до города Белогорска не будет автозаправочных комплексов - до окончания строительства трассы. Но все АЗС остаются на старой дороге Керчь-Феодосия-Симферополь, к ним можно будет при необходимости съехать с "Тавриды".

Напомним, на автотрассе Керчь-Севастополь будет по две полосы движения в каждую сторону, 123 искусственных сооружения и 18 транспортных развязок. Дорогу проложили в обход всех крупных сел и городов, что позволит сохранить экологию и значительно сократить время в пути.

Строительство 250-километровой скоростной трассы (из них по территории Республики Крым - 237,5 километра, по Севастополю - 13,2) началось в феврале 2017 года. Общая стоимость проекта, включая севастопольский участок, - почти 150 миллиардов рублей. "Рецепт" асфальтобетонной смеси для "Тавриды" составлен по системе Superpave с учетом уникального климата Крыма и высокой транспортной нагрузки при высоких температурах.