В Крыму повысится стоимость проезда в общественном транспорте

В Крыму в следующем году стоимость проезда в городском общественном транспорте повысится до 17 рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- Перевозчики считают экономически обоснованным тариф в 25 рублей, - рассказал он. - Мы с этим не согласны. Принято компромиссное решение: мы поднимем стоимость до 17 рублей.

Он уточнил, что официально решение будет оформлено до конца года. В то же время, владельцы маршруток и автобусов должны гарантировать исполнение своих обязательств касательно перевозки льготников и соблюдения расписания, а также в целом повысить качество оказываемых услуг.

- Просто так поднять стоимость проезда без изменения качества, на мой взгляд, не приемлемо, - подчеркнул Аксенов.