В Крыму уровень воды в горных реках поднимется до 1,5 метра

В связи с резким ухудшением погоды в Крыму ожидается подъем паводковых вод в реках. Экстренное предупреждение передали МЧС Республики Крым и синоптики.

Подъем воды прогнозируют в горных реках Бахчисарайского района полуострова.

- По данным ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", во второй половине дня 25 декабря в бассейнах рек Бельбек и Черная ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок, - говорится в сообщении.

Сегодня в Симферополе из-за прохождения холодного фронта ожидается очень сильный дождь, мокрый снег, усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный до 20-25 метров в секунду.

Спасатели призывают крымчан быть осторожными. Оказавшись у воды, не подходить близко к потоку и держаться на безопасном расстоянии от берега. В последние дни в Крым пришел дождливы атмосферный фронт. Такая погода, по прогнозам синоптиков сохранится до конца декабря. Ближе к концу недели дождь будет чередоваться с мокрым снегом, ожидается понижение температуры. А в новогоднюю ночь Крым может и вовсе засыпать снегом.