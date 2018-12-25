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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Симферополе на реконструкцию набережной потратят 550 млн рублей

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Облик Симферополя в ближайшие годы должен сильно измениться в лучшую сторону после прихода к власти главы администрации Натальи Маленко и новой команды управленцев. Об этом на итоговой пресс-конференции по итогам года заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Во-первых, он заявил о начале долгожданной реконструкции набережной реки Салгир, на которую будет потрачено 500 миллионов рублей.

Фото: Пресс-служба министерства транспорта Республики Крым
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- Средства уже выделены из республиканского бюджета, - рассказал он. - Торги на подготовку проектно-сметной документации пройдут уже до 15 января, а до 1 апреля конкурсные процедуры для выбора подрядчика строительно-монтажных работ. Срок окончания ремонта набережной - 5 сентября 2019 года, - сказал глава Крыма.

На протяжении восьми километров набережной будет полностью заменена плитка и сломанные ограждения, смонтировано освещение, установлены скамейки и урны.

Еще около 170 миллионов выделят столице Крыма на благоустройство сквера возле Дворца культуры профсоюзов и территории у рынка на Москольце.

Также есть надежда, что вскоре Симферополь станет светлее: сейчас завершаются расчеты для пилотного проекта освещения улиц города стоимостью 1,4 миллиарда рублей.

Что касается капитального ремонта дорог, к качеству которого у властей возникли большие претензии, Совмин задумался о создании крупной дорожно-строительной госкомпании, которая возьмет все крупные подряды стоимостью 6-7 миллиардов рублей.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь
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